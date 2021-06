Mariensee

Der erste Dorfflohmarkt in Mariensee hat am Sonntag für jede Menge Bewegung im Ort gesorgt – zum Trödelmarkt am Straßenrand kamen die Kunden nicht nur aus dem Klosterdorf. Bei bestem Wetter hatten die vielen Teilnehmer vor die Tür gebracht, was sie nicht mehr brauchten. Kinderspielzeug, Fahrräder Bücher und einige Kuriositäten gab es für die Besucher zu entdecken. „Der Straßenflohmarkt ist eine tolle Sache. Gerade weil es so etwas in den vergangenen Monaten gar nicht gab“, sagt Tanja Zimmermann. Gemeinsam mit ihrer Freundin Tanja Karsch hat sie neun Meter Verkaufstische und einige Kleiderständer mit Spielzeug und Garderobe gefüllt. Die sollen nun ihren zukünftigen Besitzern Freude machen. Verkaufen ist den beiden nicht fremd: Sie besuchen regelmäßig Floh- und Kunsthandwerkermärkte. „Der Vorteil hier ist klar: Wir müssen die Sachen nicht extra verladen“, sind sie sich einig.

Maren Schnupp und Nina Vehrenkamp (von links) verkaufen fleißig beim Dorfflohmarkt Mariensee. Quelle: Mirko Bartels

Ein Vorteil, den man auch einige Meter weiter zu schätzen weiß: „Bei einem Dorfflohmarkt mache ich gerne mit. Ansonsten wäre das wohl nichts für mich“, sagt Nina Vehrenkamp. Gemeinsam hat sie mit Freundinnen und Ehemännern den Hof an der Hauptstraße gefüllt. „Es war gleich von Anfang an viel los“, sagt Vehrenkamp. Und „Verkaufen macht auf jeden Fall Spaß.“

Weiterer Flohmarkt wäre möglich

Mindestens 65 Verkaufsstellen gab es am Sonntag im Ort. „Viele wünschen sich einen weiteren Termin“, sagt Mitorganisatorin Silvia Matschonat. Den könnte es bereits im Herbst schon geben. „Wir müssen da noch mal drüber sprechen, aber es wäre toll, an den Erfolg anzuknüpfen“, sagt sie.

Von Mirko Bartels