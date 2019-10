Landwirte beklagen: Ernte in Neustadt ist unter Normalniveau

Bordenau /Warmeloh

Die Ernte ist eingefahren. Wie fällt sie für die Landwirte aus? Wir haben zwei Höfe im Norden und Süden Neustadts besucht.

Winfried Müller ( Bordenau) und Thomas Meyer zu Hartlage ( Warmeloh) bauen auf ihren Betrieben Mais, Gras und Getreide an – und liegen beim Ernteergebnis 2019 jeweils deutlich unter ihrem normalen Ertrag. Weil Winfried Müllers Kühen die Hitze mehr zu schaffen machte als den Bakterien in der Warmeloher Biogasanlage, traf die sommerliche Hitze und Dürre Müller wirtschaftlich härter als Meyer zu Hartlages Betrieb in Neustadts Norden.

So lief der Energiepflanzenanbau in Neustadts Norden

Seit zehn Jahren liegt der Schwerpunkt von Meyer zu Hartlage (59) auf dem Anbau sogenannter Energiepflanzen für die betriebseigene Biogasanlage. Ende September 2018 hatte er Winterroggen gesät, schon Mitte Juni 2019 wurde geerntet, gehäckselt und siliert. „Anschließend wurde Gärrest als Dünger auf die rund zwölf Hektar große Fläche ausgebracht und mit der Aussaat von Sudangras in die zweite Fruchtfolge gestartet“, berichtet der Agraringenieur.

Sudangras benötigt wenig Wasser

„ Sudangras braucht sehr wenig Wasser, auch Mais kommt mit der Trockenheit noch gut klar. Getreide liegt beim Wasserbedarf im Mittelfeld, während Rüben und Kartoffeln besonders viel Wasser benötigen“, erläutert Meyer zu Hartlage. Trotz der bewussten Entscheidung für solche Pflanzen, die Hitze und Trockenheit tolerieren, liegt Meyer zu Hartlages Ertrag zwischen 25 und 30 Prozent unter Normal. „Das Ergebnis haben wir nach der Sudangrasernte Ende September ermittelt, und es ähnelt dem von 2018“, erklärt Eike Meyer zu Hartlage. Der 30-Jährige studierte Agrarwissenschaft in Magdeburg und ist in den elterlichen Betrieb eingestiegen.

Zwei Ernten bringen mehr als eine

„Immerhin ist die Summe aus Winterroggen und Sudangras in diesem Jahr ertragreicher, als es eine Hauptfrucht allein gewesen wäre“, resümiert Eike Meyer zu Hartlage. Sein Vater weiß von Berufskollegen, dass die Niederschlagsmengen regional sehr unterschiedlich ausgefallen sind. So brachte eine Gewitterfront in Welze rund 50 Millimeter mehr Niederschlag als in Warmeloh. Diese 50 Liter mehr pro Quadratmeter sicherten den dort wirtschaftenden Betrieben im Ergebnis etwas höhere Erträge.

Landwirt Winfried Müller versucht in Bordenau Jahr für Jahr, sein Milchvieh und die Kälber über die Runden zu bringen. Quelle: Archiv (Patricia Chadde)

Bordenauer Mais: 40 Prozent unter Normalertrag

In Neustadts Süden produziert die Bordenauer Landwirtefamilie Müller Grassilage, Maissilage und Heu als Grundfutter für die 100 Milchkühe und 130 Tiere der Nachzucht. In vierter Generation halten Müllers die Schwarzbunten, doch die beiden Sommer 2018 und 2019 forderten Mensch und Tier viel ab. „Der erste Grasschnitt Mitte Mai war wirklich gut, der zweite Schnitt vier Wochen später für Silage immerhin zufriedenstellend. Aber danach war es fast ein Totalausfall“, berichtet Müller. Die Maisernte war noch schlechter als 2018 und lag rund 40 Prozent unter Normalertrag.

Ab Juli 2019 Totalausfall bei Weidegras

„Ich hätte nicht gedacht, dass man auf diesen Flächen so wenig ernten kann, obwohl man eigentlich alles richtig gemacht hat“, sagt der Bordenauer, der Mais als Grundfutter für seine Herde braucht. Die Bordenauer Pflanzen bekamen von der Aussaat Ende April bis zur Ernte Anfang September nur etwa 70 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Beim Getreide hielt Müllers Roggen am besten durch, gefolgt von der Gerste. „Die schlug sich auch recht gut. Bei Triticale, einer Kreuzung aus Roggen und Weizen, sah das Ernteergebnis deutlich schlechter aus“, berichtet der Bordenauer. „Beim Weizen fehlen uns sogar mindestens 25 Prozent zum Normalertrag.“

Das Tierwohl trieb ihn in diesem Sommer besonders um. „35 Grad sind für Rinder totaler Stress.“ Trotz neu installierter Kühldüse und Ventilatoren im Stall konnten Müllers nicht verhindern, dass manche Milchkuh zu früh abkalbte oder ihr Kalb frühzeitig verlor. Auch die Milchleistung sank aufgrund der Sommerhitze extrem.

Dürre und Hitze mindern wirtschaftliches Ergebnis

„Der zweite trockene, heiße Sommer in Folge macht uns wirtschaftlich zu schaffen“, resümiert Müller die Lage nach der Ernte 2019. Dank erweiterter Anbaufläche wird das Futter wohl für die eigene Herde reichen. „Aber Futterreserven für weitere extreme Wetterereignisse wie Dürre und Hochwasser konnten wir nicht aufbauen“, sagt der Bordenauer.

