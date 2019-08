Neustadt

Das wird ein wuseliges Wochenende in Neustadt: Mit Foodtrucks und dem verkaufsoffenen Sonntag locken die Geschäftsleute der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) die Besucher am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. September, in die Innenstadt. Ein Glanzlicht setzt dabei das Entenrennen auf der Kleinen Leine, zu dem am Sonntag, 8. September, ab 14 Uhr Massen der gelben Gummitiere an den Start gehen.

Firmencup ist neue Disziplin beim Entenrennen

Zusätzlich zum Publikumslauf und dem Stadtteilrennen „ENTlich vereint“, bei dem Riesenenten für Neustadts Ortschaften an den Start gehen, haben sich die Veranstalter diesmal noch eine neue Disziplin einfallen lassen: Beim HAZ/NP-Firmencup geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Schönheit der Enten. Dabei bringen bis zu 40 Unternehmen aus der Region ein selbst gestaltetes Schwimmtier an den Start. Dabei ist Kreativität gefragt, und die Maxi-Gummienten, die jeweils gut 30 Zentimeter hoch und lang sind, bieten reichlich Platz für Farbe und weitere Verzierungen. Die Teams sind eingeladen, ihre persönliche Ente ganz individuell zu gestalten. Zusätzlich zum Rennen wird es auch einen Schönheitspreis geben.

Lose fürs Publikumsrennen sind jetzt zu haben

Beim Publikumsrennen gibt es wieder zahlreiche Preise zu gewinnen. Die Lose gibt es für 3 Euro in der HAZ/NP-Geschäftsstelle Am Wallhof 1, außerdem bei Intersport Kreft, bei Famila Neustadt und bei der Neustädter Zeitung. Ein Trainingslauf für das Publikumsrennen startet am Sonntag, 8. September, um 14 Uhr, der HAZ/NP-Firmencup um 15.15 Uhr. Um 16 Uhr geht es beim Stadtteilrennen „ENTlich vereint“ um Ehre und Geldpreise für Neustadts Ortschaften. Und der Endlauf des Publikumsrennens ist für 17 Uhr geplant.

Wer bei unserem Berater Bernd Matyschok ein exklusives Mediapaket bucht, kann beim Firmencup dabei sein. Nur nicht zu lange warten: Die ersten der insgesamt 40 Enten sind schon unterwegs. Interessenten erreichen Matyschok unter Telefon (05131) 467259.

Von Kathrin Götze