Neustadt

Das Schloss Landestrost wird zum Tanzpalast: Am Freitag, 25. Oktober, präsentiert das Ensemble Chapeau Manouche tanzbaren „Moonlight Swing“ und Jazz.

Ausgewählte Tanzmusik

In regelmäßigen Abständen bietet das Team Kultur der Region Hannover den Salonlöwen ganz besondere Abende im Schloss mit ausgewählter Tanzmusik, weil solche Tanzabende mit exquisiten Künstlern und Livemusik eher selten geworden sind – wo gibt es denn noch Tanz-Cafés? Eingeladen hat die Region das Ensemble Chapeau Manouche: zwei Gitarren, eine Geige, ein Kontrabass und die reizvolle Stimme der Sängerin Anna Marija Kleimann. In dieser für die Jazzmusik ungewöhnlichen Instrumentation lässt die 2008 gegründete Band aus Oldenburg Musik der Marke Sinti-Swing erklingen.

Charakteristische Prägung

Die Gitarristen Manolito Steinbach und Wilhelm Magnus verleihen mit ihrem energiegeladenen Rhythmus- und Solospiel dem Ensemble die charakteristische Prägung des Sinti-Swing. Die in der Jazzmusik selten zu hörende Geige – gespielt von Clemens Schneider – verfeinert den Klang, während Benjamin Bökesch mit seinem erdenden Bassspiel das Fundament dieser mitreißenden und lebensfrohen Swingmusik gießt. „Das Ensemble gewann 2010 den Preis des Summerjazz-Festivals der Stadt Pinneberg und kann seitdem Engagements auf renommierten Festivals, wie dem Rheingau-Musik-Festival oder dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, nachweisen“, heißt es auf der Internetseite von Chapeau Manouche.

Angelehnt an die Swingmusik Django Reinhardts der Zwanziger- und Dreißigerjahre umfasst das Repertoire der Band Chanson- und Swingklassiker dieser Zeit. Aber auch moderne Jazzstandards weiß die Gruppe zu interpretieren. Zusammen mit Anna Marija Kleimann entwickelt die Band mit starken Rhythmen geradezu eine Sogwirkung auf das Publikum in Richtung Parkett. Auf Youtube klingt das so: Nach dem Tanzkonzert wird DJ Mr. Gins die Stimmung halten mit Swing-Spezialitäten vom Band. Dresscode des Abends: „Dress to impress!“, schreibt das Kulturteam in seiner Einladung.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, 31535 Neustadt. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 13 Euro. Eintrittskarten sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Der Vorverkauf im Schloss ist montags bis donnerstags, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Reservierungen sind möglich unter Telefon (05 11) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de.

Von Markus Holz