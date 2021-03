Neustadt

Weil es wegen der aktuellen Pandemiesituation nicht anders geht, treffen sich Teilnehmer der Liebfrauen-Gruppe Die Kirchenkrümel regelmäßig online. „Das kann persönliche Treffen nicht ersetzen, ist aber immerhin eine Möglichkeit, sich zu begegnen und auszutauschen“, sagt Janet Breier. Sie leitet das Eltern-Kind-Angebot, das zu den Familien unterstützenden Projekten des Diakonieverbandes Hannover-Land gehört. „Die Teilnehmer können sich kennenlernen und auf die Zeit des persönlichen Wiedersehens vorbereiten.“

Neue Eltern sind willkommen

Eigentlich trifft sich die Gruppe jeden Mittwoch im Haus der Kirche an Liebfrauen. „Es ist ein offenes Eltern-Kind-Angebot für Familien mit Kindern im Alter bis etwa 18 Monaten“, sagt Breier. Weil die persönlichen Zusammenkünfte nicht möglich sind, startet nun immer mittwochs um 9.30 Uhr ein Onlinetreffen. „Wir freuen uns über junge Eltern, die noch dazukommen möchten“, sagt die Koordinatorin. Bei Fragen und für Anmeldewünsche ist sie unter Telefon (05032) 9669 958 sowie per E-Mail an janet.breier@evlka.de erreichbar. Die sogenannten Einladungslinks werden jeweils am Dienstagabend verschickt.

Ausbau der Onlineangebote

Auch wer sich für Informationen über weitere Angebote der Diakonie in Neustadt und Wunstorf interessiert, ist aufgefordert, sich zu melden. „Vieles ist trotz Pandemie möglich. Wir wollen in naher Zukunft aber auch noch weitere Onlineangebote für junge Familien und Eltern machen“, sagt Breier.

