Neustadt

Gleich drei Einbrüche beschäftigen die Polizei Neustadt in dieser Woche. In ein Einfamilienhaus im Aschenputtelring wurde am Montag, 9. Dezember, eingebrochen. Zwischen 16 und 19.30 Uhr zerstörten Diebe die Scheibe einer Terrassentür. Sie hatten zuvor erfolglos versucht diese aufzuhebeln. In das Gebäude gelangt entwendeten sie Schmuck und einen Staubsaugerroboter.

Gleich zwei Einbrüche registrierte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 11. Dezember. In der Schloßstraße wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Gestohlen wurden dort fünf Bohrmaschinen, eine Kreissäge, zwei Ladegeräte, eine Stichsäge, ein Messinstrument und einen Winkelschleifer sowie drei Akkus.

In einer Fleischerei im Graseweg in Suttorf öffneten Einbrecher eine Fensterabsicherung. Sie stahlen Bargeld in einer von der Polizei nicht genannten Höhe.

Hinweise zu allen drei Fällen an die Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559115.

Von Mario Moers