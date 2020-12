Neustadt

Aus einer Lüftungsöffnung an einer Spielhalle an der Wunstorfer Straße drang Qualm: Ein Nachbar alarmierte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr. Die hatte ihre Schwierigkeiten, in das Gebäude zu kommen – die Spielhalle ist seit Beginn des Lockdowns geschlossen. Und das Fenster, das die Brandbekämpfer einschlagen wollten, um ins Gebäude zu gelangen, erwies sich als außerordentlich stabil: Immer wieder prallten die Werkzeuge der Feuerwehr daran ab, hinterließen nur leichte Schäden. Erst als ein Mitarbeiter des Betriebs mit einem Schlüssel kam, konnten die Einsatzkräfte die Tür öffnen.

Das Fenster der Spielhalle hält auch den besten Feuerwehrwerkzeugen stand. Quelle: Kathrin Götze

Gleichzeitig schrillte der Alarm los, und der Lüfter, den die Feuerwehr vor der Tür aufgestellt hatte, beförderte jede Menge weißen Rauch auf den Hinterhof vor dem Eingang. Brandgeruch war aber nicht festzustellen. Offenbar war die Einbruchsmeldeanlage ausgelöst worden, die das Gebäude einnebelt, um Eindringlingen die Orientierung zu erschweren. Ob es ein Fehlalarm war oder tatsächlich jemand versucht hatte, einzusteigen, blieb unklar.

Von Kathrin Götze