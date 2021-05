Vesbeck

Es war ein Riesenschock für Norbert Gieslerk, den Vorsitzenden des Vesbecker Mühlenvereins. Einbrecher hatten am zurückliegenden Wochenende die historischen Fenster des wiederaufgebauten, historischen Gebäudes zerbrochen und waren eingedrungen. Die Fenster der Vesbecker Wassermühle waren aufwendig aus altem Glas und Holz gefertigt worden und wiesen eine Besonderheit auf. Die bejahrten Scheiben waren gewölbt, sodass man aus dem Mühlengebäude heraus die Außenwelt ein wenig vergrößert betrachten konnte.

„Wenigstens haben sie innerhalb der Mühle keinen großen Schaden angerichtet“, sagte Gieslerk. Er hatte Einbruch und Schäden am zurückliegenden Dienstag früh bei seinem Kontrollgang festgestellt. Im Gebäudeinneren war weißes Scheuerpulver großflächig über die Sandsteinplatten verteilt worden. Auch eine Schnapsflasche war geleert und Schubladen waren aufgerissen worden. Zuerst mutmaßte Gieslerk, Heranwachsende hätten sich am Alkohol vergriffen, dann ein wenig Unfug angerichtet und seien wieder ihres Weges gezogen.

Zur Galerie Erst musste das Fest an Vesbecks Wassermühle schon im zweiten Jahr in Folge wegen Corona abgesagt werden. Jetzt zerstörten Kinder die Fenster aus historischem Glas ein und brachen in das Gebäude ein.

Deshalb erstattete der Vorsitzende des Mühlenvereins bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. „Vor allem die alten Fenster sind nur schwer und mit großem handwerklichen und finanziellen Aufwand wieder zu rekonstruieren“, sagte Gieslerk. Kaum war die Anzeige geschrieben, da meldeten sich die Täter: Es waren Kinder – noch nicht alle mit zweistelliger Zahl in der Altersangabe – die zu Hause kleinlaut von ihrer Aktion berichtet hatten. Im Übermut hätten sie zunächst nur Scheiben eingeworfen. Erst später seinen sie auch ins Mühlengebäude eingedrungen, erfuhr Gieslerk.

Kinder wollen Schaden wieder gut machen

Jetzt sollen und wollen sie helfen, den Schaden einzugrenzen. Von ihren Eltern seien sie um Vorschläge gebeten worden, was sie sich an kleinen Wiedergutmachungs-Tätigkeiten vorstellen könnten, berichtet Gieslerk. Er selbst möchte zeitnah in einem Gespräch mit allen Beteiligten abstimmen, was davon wie umgesetzt werden kann. Seine Hoffnung: „Die Kinder lernen daraus. Und machen so etwas hoffentlich nicht wieder.“ In Sachen Alkoholmissbrauch gab es Entwarnung. Die hochprozentige Flüssigkeit hatten die Kinder nicht getrunken, sondern ausgekippt.

Auch Mühlenfest 2021 muss ausfallen

Auf den traditionsreichen Mühlentag, der bis zum Lockdown 2020 bundesweit am Pfingstmontag gefeiert wurde, haben Vandalismus und Einbruch keinen Einfluss. Das für Montag, 23. Mai, geplante Mühlenfest muss auch 2021, also das zweite Jahr in Folge aus Gründen des Infektionsschutzes ausfallen.

Von Patricia Chadde