Bordenau

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Zahnarztpraxis in Bordenau eingebrochen. Dazu brachen sie die Zugangstür auf. Im Anmeldebereich fanden sie ein wenig Geld, das sie mitnahmen. Offensichtlich hätten sie auch den Umkleideraum der Mitarbeiter durchsucht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Von weiterer Beute ist aber nicht die Rede. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05032) 9559-115 bei der Polizei Neustadt zu melden.

Von Kathrin Götze