Zu einem Einbruch in den Isländerhof in Nöpke bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat am Hof und dessen Umgebung zwischen Sonntag, 10. August, 14 Uhr, und Montag, 11. August, 8 Uhr, Beobachtungen am Hof und dessen Umgebung gemacht?

Durch die Eingangstür einzudringen, gelang den Tätern offenbar nicht. Stattdessen hebelten sie ein Fenster auf und kamen so in das Gebäude. Beim Durchsuchen der Büroräume entdeckten sie einen Möbeltresor, den sie aus seiner Verankerung brachen und mitnahmen. Rund 300 Meter vom Isländerhof entfernt brachen sie den Tresor auf, nahmen Geld, Schmuck und einige Fahrzeugbriefe mit. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05032) 9559-115 entgegen.

