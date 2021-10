Neustadt

Eine 88-Jährige aus Neustadt ist am Mittwochabend in ihrem Haus an der Leine überfallen worden. Der Täter konnte trotz Fahndung unerkannt fliehen. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zunächst hatte es gegen 20.40 Uhr an der Tür geklingelt. Die Bewohnerin ignorierte dies. Dann zerschlug ein Fremder die Scheibe ihrer Terrassentür und drang ins Wohnzimmer ein, wo er auf die Seniorin traf. Unter körperlicher Gewaltanwendung forderte er sie auf, ihm Wertsachen zu geben – doch die geschockte Frau reagierte nicht. Gegen 20.50 Uhr flüchtete der Eindringling schließlich ohne Beute aus dem Haus, ließ die Frau gefesselt zurück.

Fahndung bleibt erfolglos

Sie befreite sich trotz leichter Verletzungen selbst und rief um Hilfe. Die Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Beamten fahndeten mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter, doch sie fanden ihn nicht. Der zentrale Kriminaldienst aus Hannover ermittelt. Gesucht wird nach einem Mann, der rund 1,60 bis 1,70 Meter groß und athletisch gebaut ist. Er sprach Deutsch mit Akzent. Zur Tatzeit war er von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sollten sich bei der Kriminalpolizei Hannover unter Telefon (0511) 1095555 melden. Um das Opfer zu schützen, macht die Polizei allerdings keine näheren Angaben zum Tatort, als dass das Einfamilienhaus in der Kernstadt nahe der Leine liegt.

Von Kathrin Götze