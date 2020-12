Die Polizei fahndet nach zwei Einbrechern, die in der Nacht zu Heiligabend einen 17-Jährigen in Neustadt gefesselt haben. Die bewaffneten Täter waren in ein Zweifamilienhaus eingestiegen und zwangen den Jugendlichen, den Tresorschlüssel herauszugeben. Mit Schmuck und Bargeld ergriffen die Täter die Flucht.