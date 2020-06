Winneworp und Mimelicken: Neue Straßennamen in Eilvese sind Plattdeutsch

Eilvese

Ein weiterer kleiner Schritt für das Eilveser Neubaugebiet Im Dahle ist getan: Der Ortsrat und die Verwaltung der Stadt haben sich auf die finalen Straßennamen geeinigt. Die fünf Wege erhalten allesamt plattdeutsche Namen – so wird Im Dahle zu Im Daale werden. „Ich finde es toll, dass so ein Stück Kultur aufrecht erhalten wird“, sagt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker.

Eilveser konnten Namensvorschläge einsenden

Im Zuge der Planungen hatte der Ortsrat die Eilveser im September dazu aufgerufen, Ideen für Straßennamen einzusenden, bevorzugt niederdeutsche. „Plattdeutsch im Alltag zu erhalten, ist uns sehr wichtig“, sagt Schlicker. Auch die Grundschule Eilvese ist eine plattdeutsche Projektschule: Jeder Schüler dort übt einmal pro Woche plattdeutsch zu sprechen.

Mehr als 100 Einsendungen erreichten den Ortsrat. Nachdem die Stadtverwaltung alle geprüft hatte, einigten sich die Verantwortlichen auf die fünf meistgenannten Namen: Außer der Straße Im Daale werden die Bewohner des Neubaugebietes die Straßen Am Schünenbarg, Füerwehrwisch, Winneworpskamp und Mimelickenstrade als Anschrift angeben können.

Was bedeuten die Namen?

Nieder- oder Plattdeutsch ist zwar eine bekannte Sprache, die Gruppe der Muttersprachler ist jedoch ungleich kleiner. Manchen Namen kann der Laie dennoch mit ein wenig Fantasie entziffern: Füerwehrwisch wird zur Feuerwehrwiese, Daale zu Tale. Am Schünenberg weist auf den Scheunenberg hin. Doch was könnte sich hinter Winneworp und Mimelick verbergen? Der Winneworp genießt unter Gartenbesitzern keinen guten Ruf – es handelt sich um einen Maulwurf. Und die Mimelickenstrade, übrigens der meistgenannte Name, entpuppt sich als Ameisenstraße.

Straßenbenennungen müssten stets gewährleisten, dass Post und Rettungsdienste Adressen zweifelsfrei zuordnen können, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt. Verwechslungsgefahr besteht bei diesen Straßennamen sicherlich nicht – die korrekte Rechtschreibung wird womöglich das größere Risiko sein.

Von Alexander Plöger