Neustadt

Die Selbsthilfe in Neustadt ist aktiv und kreativ. Als besondere Informationsveranstaltung für alle Neustädter haben die Aktiven in diesem Jahr ein Selbsthilfecafé mit Vortrag organisiert: Am Sonnabend, 14. September, 14 bis 17 Uhr wollen sie im Gemeindehaus der Liebfrauenkirche das Angenehme mit dem Informativen verbinden: Kaffee und selbst gebackener Kuchen locken ins Gemeindehaus.

Vortrag zu psychischer Widerstandskraft

Interessierte können in gemütlicher Café-Atmosphäre plaudern und sich darüber hinaus informieren: Ein Vortrag mit dem Titel „Resilienz - was ist das?“, klärt über psychische Widerstandskräfte auf und gibt neue Impulse. Selbsthilfegruppen aus verschiedenen Themenbereichen stellen ihre Arbeit vor und kommen gern mit den Gästen ins Gespräch.

Informationen zu Gesundheits- und Sozialthemen

Wer sich zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen oder Erkrankungen, zu Behinderung oder zum Thema Soziales, zu psychischen Erkrankungen oder Sucht unverbindlich beraten lassen möchte, ist dort richtig. Auch wer einfach nur eine schöne Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen genießen möchte, ist dazu eingeladen. Bürgermeister Uwe Sternbeck wird ein Grußwort sprechen, die Kontaktstelle Kibis, die seit August 2018 ein Büro im Verwaltungssitz, Nienburger Straße 31, unterhält, lädt ein.

Von Kathrin Götze