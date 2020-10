Neustadt/Rehburg

Der ehemalige KGS-Leiter Tobias Hunfeld ist am Donnerstag, 9. Oktober, nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Der Loccumer Hunfeld war seit 2010 als Stellvertreter und von 2015 bis 2019 als Gesamtschuldirektor für die Entwicklung der KGS Neustadt verantwortlich. 2019 wechselte er in die Landesschulbehörde Hannover, war dort als Dezernent für weiterführende Schulen wie KGS, IGS und Gymnasien zuständig.

Tatendrang und eine dynamische Art zeichneten Hunfeld aus, der die große und komplexe Schule gern mit einem Schiff verglich. Dieses Schiff habe er als Kapitän kenntnisreich, konsequent und erfahren gesteuert, bescheinigt ihm sein Stellvertreter und Nachfolger Burkhard Jonck. In Hunfelds Amtszeit fallen wichtige Entwicklungsschritte der Schule. Die KGS entwickelte das „Neustädter Modell“ der Berufsqualifikation weiter, baute Kooperationen mit Neustädter Unternehmen aus.

Anzeige

Hunfeld begleitet wichtige Entwicklungsschritte der KGS

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie „ Umweltschule in Europa“ sind Kampagnen, die die Schule unter Hunfelds Regie mit Leben füllte. So entstand in Zusammenarbeit mit Stadt Neustadt und niedersächsischen Landesforsten der „Klimawald“ auf dem Schulgelände, er förderte auch die Anlage eines Schulteichs und die Arbeit an einem neuen Außenraumkonzept für die Schule. Auch die internationalen Begegnungen und Partnerschulen waren ihm wichtig. Zusätzlich zu den Programmen mit Spanien, Frankreich, England und Finnland unterstützte er den Austausch mit der neuen Partnerschule in Polen besonders.

Ehrlich und vertrauenswürdig

Auch im internen Austausch der verschiedenen Schulgremien habe er sich verdient gemacht, er kümmerte sich darum, dass Schüler und Eltern sich in den Gremien einbringen konnten. Er sei jederzeit ansprechbar und ein guter Ratgeber gewesen, sagt Jonck. Im Umgang mit der Öffentlichkeit setzte sich Hunfeld intensiv, ehrlich und vertrauenswürdig für seine Schule ein, hatte auch eine unnachahmliche Art, den Absolventen bei den Abschiedsfeiern humorig und tiefsinnig ins Gewissen zu reden. Musik war ihm in Schule und Leben wichtig, er leitete den Schulchor und sorgte dafür, dass sich die zahlreichen musikalischen Talente der KGS regelmäßig dem Publikum präsentierten.

Tobias Hunfeld hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und eine Tochter. Für Donnerstag, 15. Oktober, ist eine „Auferstehungsfeier“ im engsten Familienkreis geplant.

Von Kathrin Götze