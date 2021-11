Dudensen

Am Tag der Schützenjugend hat die Jugendsparte des Dudenser Schützenvereins neue Mitglieder gefunden. Ermöglicht wurde dieser durch eine Spende des Dorfgemeinschaftsvereins (DGV). „Im Juni veranstalteten wir einen großen Flohmarkt im Dorf. Die Anbieter mussten keine Standgebühr bezahlen. Stattdessen baten wir um eine Spende für die Jugendsparten der Vereine“, sagt Cassandra Drösemeier, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft.

Proaktive Mitgliederakquise bei der Schützenjugend

„Wir wollten die Spende dazu verwenden, neue Vereinsmitglieder für unsere Jugendriege zu gewinnen“, sagte Schützenjugendleiter Alexander Meyer. „Zurzeit haben wir 13 Kinder in der Jugendgruppe, doch ein Großteil wird in den nächsten Jahren zu den aktiven Schützen wechseln. Dann tut sich da eine große Alterslücke auf“, so Meyer weiter. Gemeinsam mit den Jugendwartinnen Annabell Beermann und Kathleen Kirchhoff plante er ein Preisschießen mit dem Lichtpunktgewehr und im Anschluss einen Filmabend mit deftiger Pizza als Zugabe.

Junge Preisträger meldeten sich gleich an

Sechs Kinder aus Dudensen folgten der Einladung, schossen um Punkte und süße Preise. Nach etwa zwei Stunden standen die Sieger fest. Isa (13 Jahre) erreichte mit 101 Punkte den dritten Platz. Hanna (9) hatte mit 99 Punkten einen hauchdünnen Vorsprung. Den ersten Platz belegte Tim (12) mit 92 Punkten – bei den Schützen ist weniger mehr. Nicht nur diese drei Kinder freuten sich über ihren Erfolg. Erfolgreich war auch der Zweck der Veranstaltung. „Gleich im Anschluss sagten alle drei, dass sie gerne in den Schützenverein eintreten würden. Drei weitere Kinder wollen bei den nächsten Diensten mal reinschnuppern“, berichtete der Jugendleiter zufrieden.

Wer bei dem spannenden Nachmittag nicht dabei sein konnte, hat beim Übungsschießen der Jugend, am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr, noch mal die Gelegenheit, den Dudenser Schützenverein kennenzulernen. Und am Sonnabend, 18. Dezember, folgt ab 15 Uhr das Jugend-Weihnachtspreisschießen. Fragen und Anmeldungen nimmt der Jugendleiter Alexander Meyer unter Telefon (01523) 6831759 entgegen.

Von Susann Brosch