Neustadt

Sie versuchen es immer wieder: Am Dienstagmittag waren in Neustadt in der Fußgängerzone erneut angebliche Spendensammler unterwegs. Zwei Männer und zwei Frauen sollen nach Zeugenaussagen vorgegeben haben, taubstumm zu sein und Spenden für Taubstumme zu sammeln. Als ein Zeuge das Klemmbrett, auf dem sich die Spender eintragen sollten, mit seinem Smartphone fotografieren wollte, flüchteten die vermeintlichen Spendensammler. Unter ihnen soll eine Frau im Alter von 25 bis 30 Jahren gewesen sein. Diese Sammler sollen schon mehrfach in Neustadt unterwegs gewesen sein, auch am Donnerstag, 23. Mai. An diesem Tag sammelten sie ebenfalls in der Fußgängerzone Spenden. Wer hat diese Personen gesehen und Geld gespendet? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15.

Von Kathrin Götze