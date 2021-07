Neustadt

Der Handel mit Kokain und Cannabis in großen Mengen wird einem Mann aus Neustadt vorgeworfen. Der 32-Jährige war am 3. März im Zuge einer europaweiten Razzia der Polizei gegen das organisierte Verbrechen in seiner Wohnung festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nun Anklage gegen ihn erhoben. Der Fall ist nun beim Landgericht Hannover anhängig.

Der Mann soll im Zeitraum zwischen April und Juni 2020 an insgesamt zwölf Fällen gemeinschaftlichen Drogenhandels beteiligt gewesen sein. Dabei habe es sich mitunter um Mengen „im Kilogramm-Bereich“ gehandelt, erklärt Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Für jede einzelne vorgeworfene Straftat gelte bei einer Verurteilung ein Mindeststrafmaß von einem Jahr.

Wichtiger Schlag

Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) hatte die Razzien im März als „größten Erfolg der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift und des Zolls seit 30 Jahren“ bezeichnet. An dem Tag wurden zwölf von insgesamt 18 Haftbefehlen in der Region Hannover vollstreckt. Bei den Durchsuchungen stellten die Fahnder unter anderem 115 Kilogramm Rauschgift, Waffen und 800.000 Euro in bar sicher. Zudem pfändeten sie 100 Kontoverbindungen. Auch in Neustadt hatte der Zugriff am frühen Morgen für Aufsehen in der Nachbarschaft rund um den Mies-van-der-Rohe-Weg gesorgt.

Zu dem europaweiten Fahndungserfolg beigetragen hat auch die Auswertung der sogenannten Encro-Chats. Dabei handelt es sich um einen von Kriminellen genutzten Messengerdienst, eine Art Whatsapp für Verbrecher. Europäischen Ermittlungsbehörden war es im Frühjahr 2020 gelungen, den Dienst zu knacken.

Eine Antwort der Staatsanwaltschaft, ob auch der Angeklagte aus Neustadt den Dienst für seine Geschäfte nutzte, steht noch aus.

Von Mario Moers