Fotovoltaik-Anlagen auf Ackerflächen – noch ist das nicht erlaubt. Der Eilveser Energieunternehmer und Landwirt Marcus Biermann plant mit seiner eeWatt GmbH dennoch einen Solarpark auf einem Grundstück an der Bahnstrecke. Er hofft darauf, dass im Zuge der Klimaschutzpolitik weitere Hemmnisse für erneuerbare Energieerzeugung fallen.

In einer ersten Reaktion auf den Antrag riet die Stadtplanung noch davon ab, die Sache weiter zu verfolgen. Landwirtschaftlich genutzte und nicht bebaute Flächen, die für Landwirtschaft bestimmt sind, könnten nicht für Fotovoltaik in Anspruch genommen werden, heißt es in dem Schreiben. Daran ändere auch eine neue Verordnung der Landesregierung über Solaranlagen auf Freiflächen nichts.

Umweltminister drückt bei Fotovoltaik aufs Tempo

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte zu der im August verabschiedeten Verordnung, sie sei „ein wichtiger Schritt, um Niedersachsen als Land der Energiewende weiter voranzubringen. “ Das sei auch nötig, fügte Lies hinzu: „Uns rennt sonst die Zeit davon. Bis 2040 brauchen wir 65 Gigawatt installierte PV-Leistung, davon 15 Gigawatt auf Freiflächen.“ Derzeit liege die Stromkapazität aus Solarenergie in Niedersachsen allerdings nur bei 4,6 Gigawatt. Auch das bundesweit gültige Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) weise deutlich darauf hin, dass Freiflächen-Solaranlagen entlang von Bahnlinien ausgebaut werden sollten, bemerkte der Grünen-Ratspolitiker Godehard Kass in einer Anfrage zu den Eilveser Plänen.

Der Solarpark am Bahnhof Eilvese befindet sich nicht auf einer für Landwirtschaft bestimmten Fläche, nur deshalb ist er erlaubt. Quelle: Mario Moers

Mit solchen Absichtserklärungen ändere sich dennoch die gesetzliche Grundlage noch nicht, erläutert Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover. Das Verbot für Solaranlagen auf Agrarflächen ist aktuell im Regionalen Raumordnungsprogramm festgeschrieben, das fortlaufend erneuert und den Gegebenheiten angepasst wird.

Ist eine Sonderregelung möglich?

Momentan könne man das Raumordnungsprogramm einer Klage wegen nicht verändern, sagt Eilveses Ortsbürgermeisterin, die SPD-Regionspolitikerin Christina Schlicker. Der rot-grünen Mehrheit in der Regionsversammlung sei es dennoch wichtig, den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in der Region Hannover zu forcieren. „Ich will herausfinden, ob es möglich ist, eine Sonderregelung zu finden“, sagt Schlicker. „Es kann ja nicht sein, dass wir ausbauen sollen, aber nicht dürfen.“

Grünen-Kollegin Ute Lamla pflichtet ihr bei, weist aber darauf hin, dass wegen der Flächenkonkurrenz zwischen Lebensmittel- und Energieerzeugung einer gründliche Abwägung erforderlich sei. Aus Sicht der Grünen habe die Bestückung von Dachflächen mit Solaranlagen Vorrang.

Die dreieckige Ackerfläche links der Bahn bei Eilvese liege schon länger brach, sagt Energieunternehmer Marcus Biermann, der dort Photovoltaik-Anlagen aufstellen will. Quelle: Google-Maps, Screenshot: Götze

Biermann versichert, der schmale Ackerstreifen liege schon länger brach. Eine Nutzung lohne sich auch deswegen nicht, weil die Fläche wegen der leicht diagonal verlaufenden Bahnlinie spitz zuläuft. „Das lässt sich schlecht bewirtschaften.“ Stattdessen schweben ihm dort aufgeständerte Solarmodule vor, die bis zu 1000 Kilowatt Spitzenleistung (KWp) erzeugen könnten. Boden werde nicht versiegelt, die gesamte Anlage könne bei Bedarf rasch und vollständig abgebaut werden, sagt Biermann. Den erzeugten Strom wolle er an Privat- und Gewerbekunden direkt vermarkten.

Vor Marcus Biermanns Firmensitz in Eilvese ist eine Wallbox für die Firmenautos installiert. Quelle: Kathrin Götze

Einen ähnlichen Solarpark hat ein anderer Investor bereits vor Jahren am Eilveser Bahnhof aufgestellt, und an der Kleeblattstraße hat Biermann bereits einen weiteren aufgebaut. Doch diese beiden Flächen stehen als Gewerbegebiet im Plan und nicht als Landwirtschaftsfläche, daher war das Verfahren einfacher. Die Stadtverwaltung lenkt inzwischen ein: „Wir sind mit Politik und Betreibern im Gespräch“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. An der Regelung im Raumordnungsprogramm komme man nicht so leicht vorbei. „Aber wir suchen nach einer Lösung für das Problem.“

