Neustadt

Auf dem Parkplatz des dm-Drogeriemarkts im Gewerbegebiet-Ost haben die Stadtwerke Neustadt drei weitere Ladesäulen für E-Autos installiert. Die öffentlich zugänglichen Stromtankstellen können zeitgleich sechs Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt versorgen. Das öffentliche Ladenetz der Stadtwerke wächst damit auf insgesamt 29 Ladepunkte in Neustadt, Mardorf und Hagen. Es gibt einige weitere Ladesäulen anderer Anbieter, die Stadtwerke bleiben aber der größte Anbieter in Neustadt. „Die stetig wachsende Zahl der Ladesäulen in Neustadt macht E-Mobilität attraktiver und alltagstauglich“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer.

Die Nutzer der Stadtwerke-Ladesäulen können beim Laden frei zwischen verschiedenen Lieferanten wählen. Entscheiden sie sich für die Stadtwerke, kostet eine volle Ladung etwa 16 bis 17 Euro – beispielhaft gemessen an der Kapazität des Elektro-BMW-Kleinwagens i3.

Zur offiziellen Eröffnung betonte Bürgermeister Dominic Herbst die Wichtigkeit der Ladeinfrakstruktur. „Die brauchen wir für die Verkehrswende. Das bringt uns als Kommune nicht nur bei den Bürgern voran, sondern auch bei Durchreisenden, die hier laden und währenddessen den Handel vor Ort unterstützen“, sagte Herbst. Nur wenige Schritte von der Tankstelle entfernt liegen ein Burger-Restaurant und ein Bäcker.

Von Mario Moers