Dorfwettbewerb: Auch Nöpke geht an den Start

Neutädter Land

Wenn im Sommer die Jury für den Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ durch die Region reist, wird sie im Neustädter Land an drei Stellen halten: Neben Bordenau und Eilvese will es auch Nöpke erneut versuchen. Das Dorf hat schon den vorangegangenen Durchlauf mitgemacht und es sogar in die nächste Runde auf Landesebene geschafft. Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster sagte, die Organisatoren wollten die Präsentation ein wenig umarbeiten. Auch im Hinblick auf den neuen Schwerpunkt im Wettbewerb: „Jung und Alt zusammen im Dorf“.

„Die Zusammenarbeit von Jung und Alt ist bei uns ja selbstverständlich“, sagt Jaster. Seniorenheim und Kindergarten sind nicht weit voneinander entfernt, auch die Vereine achteten darauf, die Alten bei allen Aktivitäten mit einzubinden. Und im Freibad können sich ohnehin alle Generationen gleichermaßen austoben.

Mühlenfelder werben auf der Grünen Woche für den Wettbewerb

Gemeinsam mit den Nachbarn aus Dudensen haben die Nöpker kürzlich auch auf der Grünen Woche in Berlin Werbung für den Wettbewerb und für ihren Dorfverbund gemacht, das Mühlenfelder Land, zu dem auch Hagen und Borstel gehören. Sieben Vertreter aus jedem Dorf wechselten sich über zwei Tage mit der Standbetreuung ab, sie reisten in Feuerwehrautos an, reichlich Infomaterial von Stadt Neustadt und Steinhuder Meer-Tourismus an Bord.

Denn die Dörfer gehören inzwischen dem Naturpark Steinhuder Meer an: Bei der jüngsten Erweiterung des Naturpark-Gebiets waren sie gemeinsam mit sieben weiteren Dörfern aus dem weiteren Umfeld des Binnensees mit von der Partie.

Eilvese hat angekündigt, mit zahlreichen Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit aus dem Dorf beim Wettbewerb punkten zu wollen. Und Bordenau führt seine Dorfwerkstatt ins Feld, in der Jugend und Ältere seit einigen Jahren an einem Strang ziehen.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze