Poggenhagen

Ein Waldspielplatz, eine Nachnutzung für das alte Rigips-Gelände, vielleicht auch ein Supermarkt? Mit allerhand mehr oder weniger realistischen Wünschen und Ideen für ihr Dorf haben rund 50 Poggenhagenerinnen und Poggenhagener am Dienstag im Landgasthaus Meyer den Auftakt zu ihrer Dorfwerkstatt gesetzt. Von Anfang an stiegen die Teilnehmer in die Thematik ein, hängten bereits vor der Begrüßung und Eröffnung die ersten Kärtchen an den bereitgestellten Stellwänden auf.

Planerin zeigt sich beeindruckt

„So eine selbstständige Gruppe habe ich noch nicht erlebt“, sagt Maren Krämer vom Planungsbüro Sweco, die schon etliche Dorfwerkstätten und andere Konzeptarbeiten im Neustädter Land begleitet hat. Auch die Zusammensetzung mit Frauen und Männern, jungen und älteren Mitgliedern sei vielversprechend.

Anders als etwa bei Dorferneuerung oder LEADER-Region (einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union) ist mit der Dorfwerkstatt allerdings nicht automatisch mit Zugriff auf Fördergeld verknüpft. Es geht darum, Kommunikation im Dorf und auch kleinere Projekte anzustoßen, die entweder mit Bordmitteln umgesetzt oder auch politisch verfolgt werden können. Das mit der Kommunikation ist schon mal gelungen: Rasch bildeten sich an jeder der Arbeitsstationen Grüppchen und diskutierten eifrig über ihr Dorf und ihre Ideen.

Was ist gut im Dorf, was fehlt noch? Die Poggenhagener diskutieren. Quelle: Kathrin Götze

Luftbild wird mit Fähnchen bestückt

Anziehungspunkt des Abends war ein großes Luftbild auf einer Leichtschaumplatte, in das die Teilnehmenden beschriftete Papierfähnchen steckten. „Mehr Spielplätze“, steht auf dem Fähnchen, das die neunjährige Kira in die Tafel pflanzt, und ihre Mutter Kerstin Quandt präzisiert: „Die ganzen Spielplätze liegen östlich der Moordorfer Straße – wir hätten noch gern einen westlich davon.“

Zahlreiche Wünsche und Ideen stehen auf den Papierfähnchen. Quelle: Kathrin Götze

„Wo ist mein Lieblingsort?“, und „Wo komme ich her?“, lauteten die Fragen unter weiteren Luftbildern an den Stellwänden. Dabei fiel auf, dass die Lieblingsorte sich im Süden des Orts, entlang von Bahnhof- und Fliegerstraße konzentrierten – dort spielt das gesellschaftliche Leben mit Sportverein, Gasthaus, KulturGut, Spazier- und Joggingstrecken und letztlich auch dem Waldfriedhof.

Wo wohne ich, wo ist mein Lieblingsplatz? Die Teilnehmer stecken Fähnchen in den Ortsplan. Quelle: Kathrin Götze

Weiter nördlich, im Ortsteil Moordorf, erstrecken sich die Siedlungsgebiete, meist mit Nachkriegseinfamilienhäusern bebaut. Schule, Kindergarten, Bäckerei und Feuerwehrhaus sind dort die Treffpunkte. Die Entwicklung dieses Umfelds wird die Einwohnerinnen und Einwohner in den nächsten Jahren besonders beschäftigen. Noch ist die Moordorfer Straße als Ortsdurchfahrt eine der wichtigsten Verkehrsadern des Dorfs.

Das wird sich ändern, sobald die Bahnbrücke steht, die von der Flieger- zur Wunstorfer Straße führen wird – die Fertigstellung inklusive Fußgängertunnel an der Bahnhofstraße ist aktuell für 2025 geplant. Es gibt Forderungen, die Moordorfer Straße dann westlich der Gleise gen Neustadt zu verlängern. Andernfalls würde sie sonst zur Sackgasse, sobald der ebenerdige Bahnübergang geschlossen wird.

Begleitung bleibt für rund ein Jahr

Es gibt also reichlich zu tun für die Arbeitsgruppen, in die sich viele der Teilnehmenden bereits am Dienstag eingetragen haben. Weitere könnten aber auch immer noch dazu kommen, sagt Planerin Krämer. Sie will die Arbeitsgruppenphase mit einer weiteren Einladung nach den Herbstferien aufs Gleis bringen. „Wenn sich die Gruppen nicht schon selbstständig verabredet haben, ist das das nächste Treffen“, sagt sie.

Dann sollen auch die Ideensammlungen sortiert und ausgewertet sein. Professionell begleitet wird die Dorfwerkstatt für rund ein Jahr. Der Nachbarort Bordenau hat vorgemacht, dass sich daraus auch eine feste Einrichtung entwickeln kann.

Von Kathrin Götze