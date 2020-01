Dorfwerkstatt Bordenau bittet ins Kinderkino

Bordenau

Sie wollen Alt und Jung im Dorf zusammenbringen: Das merkt man auch dem neuen Programm an, das die Akteure der Dorfwerkstatt Bordenau für das nächste halbe Jahr zusammengestellt haben. Nach der Partygruppe für die jungen Erwachsenen, allerlei Kursen und Hobbygruppen kommen jetzt auch regelmäßige Hausaufgabenhilfe und monatliche Kinonachmittage dazu.

Filme für Kinder laufen monatlich

„Wir wollen mal probieren, wie das ankommt“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Hayek. Zur Hausaufgabenhilfe können die Kinder donnerstags von 13 bis 15 Uhr ins Domizil der Dorfwerkstatt, Birkenweg 3a, kommen. Monatlich bieten die ehrenamtlichen Organisatoren dort gemeinsam mit der Stadtjugendpflege einen Kinderkinonachmittag an. Als erster Film läuft am Freitag, 24. Januar, ab 15 Uhr „Die Baumhauskönige“. In dem niederländischen Film von 2014 geht es um zwei Freunde, die in einem schulischen Wettbewerb zu Konkurrenten werden. Weitere Vorstellungen sind für den 21. Februar und den 20. März jeweils ab 15 Uhr geplant, am 24. April, 15. Mai und 19. Juni soll das Kinderkino jeweils um 16 Uhr beginnen.

Erstmals bieten Heinz Sündermann von der Dorfwerkstatt und Reinhard Mahler vom Naturschutzbund zusammen eine Bastelstunde für Kinder an. Dritt- und Viertklässler können am Freitag, 7. Februar, von 15 bis 17 Uhr in der Werkstatt der Grundschule Nistkästen für Vögel bauen. Der Kostenbeitrag liegt bei 4 Euro pro Kind, Anmeldungen sollten Sündermann bis zum 3. Februar unter Telefon (0157) 74706433 oder per E-Mail an heinz.suendermann@arcor.de erreichen. Einen Wiederholungstermin gibt es am 14. Februar.

Bürgersprechstunde ist neu im Programm

Ebenfalls neu im regelmäßigen Programm ist eine Bürgersprechstunde donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Dann erwartet Julia Wilken von der Dorfwerkstatt auf Fragen, Anregungen und neue Ideen, die im Dorf umgesetzt werden könnten. „Uns geht es auch darum, dass sich jeder im Dorf angesprochen fühlt, der Lust hat mitzumachen“, sagt Hayek. Hin und wieder sehe er Interessierte vor dem Fenster stehen und hineinschauen. „Vielleicht fehlt da nur noch ein kleiner Schubs, dann wären sie schon drin“, sagt Hayek mit einem Lächeln.

Zum regelmäßigen Programm gehören die Treffen der Jugendgruppe Color my Life, die Partys und andere Veranstaltungen plant, sonntags von 15 bis 21 Uhr. Ein Stammtisch für alle Bordenauer findet immer am ersten Mittwoch des Monats ab 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Birkenweg statt. Dabei ist auch stets der Vorstand der Dorfwerkstatt vertreten. Zweimal im Monat trifft sich der Fotoclub dort, die nächsten Termine sind am Dienstag, 28. Januar, und Donnerstag, 13. Februar, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr.

Stricken, nähen, Karten spielen

Die Textilgruppe sitzt am zweiten und vierten Mittwoch des Monats von 18 bis 20 Uhr zum Stricken, Nähen und Häkeln zusammen, das nächste Mal am 15. und 29. Januar. Eine gesellige Skatrunde trifft sich zweimal im Monat dienstags, 10 bis 12 Uhr, zum Beispiel am 28. Januar und am 11. Februar. Doppelkopf und Rommé werden am dritten Mittwoch im Monat von 19 bis 22 Uhr gespielt, das nächste Mal am 22. Januar und 19. Februar.

Ein Flohmarkt für Erwachsenenkleidung soll am Sonntag, 9. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Gemeindehaus stattfinden. Zahlreiche weitere Termine sind auf dem Programmzettel und im Internet auf www.dorfwerkstatt-bordenau.de zu finden.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze