Mariensee

Die Zeit ist wie im Flug vergangen: In der nächsten Woche steht beim Dorfladen Mariensee das dreijährige Bestehen bevor. Mit einigen Sonderaktionen wollen die ehrenamtlichen Betreiberinnen und Betreiber das feiern. Sie sind mit der Entwicklung weitgehend zufrieden. Allerdings brauchen sie zum vollständigen Glück noch etwas mehr Kundschaft.

Denn schwarze Zahlen schreibt das Geschäft noch nicht. „Uns fehlen in der Jahresbilanz rund 10.000 Euro“, sagt Renate Baulain, die sich die Geschäftsführung mit Nadja Bolte teilt. Der Jahresumsatz liege bei rund 450.000 Euro – anders als bei anderen Dorfläden schlage aber die Investition in den Neubau stark zu Buche. Und das, obwohl die Macherinnen immer daran arbeiten, die Abläufe zu optimieren. Zuletzt haben sie die Kundschaft zu ihren Ideen und Vorlieben befragt. „Wir gehen immer wieder das Sortiment durch und haben uns jetzt auch beim Personal neu sortiert“, berichtet Bolte. Mit Kompetenz und Freundlichkeit von Ramona Schleibaum und ihren Kolleginnen im Verkauf seien die Befragten jedenfalls hoch zufrieden, sagt Ingrid Lichtenberg vom Beirat der Trägergenossenschaft.

Zwischenbilanz: Ramona Schleibaum (von links), Nadja Bolte, Ingrid Lichtenberg, Renate Baulain und Ulrich Baulain berichten von der Entwicklung des Dorfladens. Quelle: Kathrin Götze

Mittagstisch kommt gut an

Bevor Frischware verdirbt, wird sie von den ehrenamtlichen Kräften zum Mittagstisch verkocht – und zwar vorzüglich, wie Mariensees Ortsbürgermeister und Beiratsmitglied Ulrich Baulain versichert. „Am Donnerstag hatten wir zum Nachtisch ein warmes Apple Crumble mit Vanilleeis – da interessiert mich doch nicht, ob die Äpfel vielleicht schon etwas runzlig waren.“ Mit Kollegen vom benachbarten Friedrich-Löffler-Institut komme er regelmäßig zum Mittagstisch, berichtet der Agraringenieur. Das Angebot dienstags und donnerstags, 12 bis 13 Uhr, komme im Dorf bestens an, berichtet Bolte. „Wir haben so eine kleine Küche und können immer nur so 15 bis 20 Portionen vorbereiten, die gehen immer weg.“

Regionale Produkte sind den Dorfladen-Macherinnen wichtig. Quelle: Kathrin Götze

Corona bringt zunächst hohe Umsätze

In der ersten Corona-Phase seien die Umsätze in die Höhe geschnellt, berichtet Renate Baulain. „Die Leute haben ja das Dorf nicht mehr groß verlassen, da kamen viele zum Einkaufen zu uns.“ Dass die Marienseer inzwischen wieder mehr unterwegs sind, bekomme der Dorfladen zu spüren: „Wenn zum Beispiel die Mutter das Kind zum Sport fährt, erledigt sie die Einkäufe unterwegs“, sagt Baulain achselzuckend.

Eine andere Folge der Corona-Krise sind die steigenden Einkaufspreise für allerhand Rohstoffe, Verpackungsmaterialien und Produkte, die den Laden ebenso träfen wir die kommerzielle Konkurrenz. Nadja Bolte ist besorgt: „Uns erwarten enorme Preissteigerungen, zum Beispiel beim Kaffee oder auch bei Pfirsichen und allen möglichen anderen Waren.“ Die könnten Handelsketten oder beispielsweise Discounter natürlich anders abfedern als der Dorfladen, der immer nur kleine Mengen jedes Produkts einkauft. Regionale Waren und auch Bioprodukte gehören ebenso zum Angebot wie günstigere „No-Name“-Produkte, sagt Beiratsmitglied Lichtenberg.

Ein Geschäft als Treffpunkt: Der Dorfladen ist in einem Neubau am Duvenwinkel untergebracht, mitten in Mariensee. Quelle: Kathrin Götze

Sonderaktionen zum dreijährigen Bestehen

Sie und die anderen Macher rufen die Marienseer dazu auf, sich noch einmal bewusst zu machen, welchen Wert der Laden im eigenen Dorf darstellt – auch als Zentrum und Treffpunkt. Das wird in der nächsten Woche einmal mehr besonders deutlich. Zusätzlich zum Mittagstisch am Dienstag und Donnerstag planen die Betreiber am Mittwoch, Freitag und Sonnabend Sonderaktionen vor dem Laden: Am Mittwoch, 24. November, 16 bis 18 Uhr, gibt es einen Kaffee oder Tee gratis, dazu frische Waffeln aus dem Holzofen, Am Freitag, 26. November, servieren die Helferinnen von 16 bis 18 Uhr frische Reibekuchen, und am Sonnabend, 10 bis 13 Uhr, gibt es Glühwein und Punsch – der erste Becher geht aufs Haus.

Von Kathrin Götze