Dorfgemeinschaft Dudensen: Diekmann folgt auf Wulf

Dieter Wulf ist Gründungsmitglied des Dorfgemeinschaftsvereins (DGV) Dudensen, war seit Oktober 2010 auch dessen Vorsitzender. Nun zieht er sich von der Vorstandsarbeit zurück. Bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch wählten die Mitglieder einstimmig Berndt Diekmann zum Nachfolger.

Zusammen mit der Dorfgemeinschaft hat Wulf zahlreiche Projekte des Dorferneuerungsprogramms umgesetzt. Und er führte Dudensen bis zur Silbermedaille beim Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. „Durch die Projekte und Wettbewerbe hat sich unser Gemeinsinn gestärkt“, sagt er. „Ich hoffe, dass sich wieder eine Gruppe zusammenfindet, damit Dudensen erneut an Wettbewerben teilnimmt. Wer weiß, vielleicht fahren wir ja einmal mit drei Bussen nach Berlin, um dann die Goldmedaille entgegenzunehmen“, sagt er schmunzelnd.

Projekt Grüne Mitte für Biodiversität

Mit der Grünen Mitte Dudensen hat Wulf zuletzt noch ein Projekt vorangetrieben, das zur Verbesserung der Biodiversität beitragen soll. „Es fehlt nur noch die Förderzusage, dann kann es mit den Arbeiten losgehen“, sagt er. „Es liegt jetzt an uns Dudensern, gemeinsam unsere historische Mitte lebendig zu gestalten.“ Es sei die Aufgabe des neuen Vorsitzenden Diekmann, das Projekt gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft zu Ende zu führen.

Dorferneuerung: Neue Ideen sind gefragt

Ein weiteres Anliegen ist Wulf die Fortsetzung des Dorferneuerungsplans. „Ich werde weiterhin im Arbeitskreis des Mühlenfelder Landes aktiv sein“, betont der 69-Jährige. Auch Günther Blum zieht an diesem Strang und appelliert an die Versammlung, sich ebenfalls zu engagieren. „Nur wenn wir es selbst in die Hand nehmen, können wir die Zukunft unseres Dorfes sichern“, betont Blum. Christopher Schmidt vom Fachdienst Stadtplanung hat für den Arbeitskreis Workshops im März und April geplant. „Wir Dudenser treffen uns vorher, um gemeinsam Idee und Projekte zu besprechen, die wir bei den Workshops einbringen können“, erläutert Blum.

Spielplatzinitiative schließt sich dem Verein an

Außerdem hat der Verein Zuwachs bekommen. Die Spielplatzinitiative Dudensen ist nun als Sparte ein fester Teil des Dorfvereins. Die bereits im Oktober neu gewählte Leiterin Annika Eckardt gehört als zweite Vorsitzende nun ebenfalls dem Vorstand des Vereins an.

Wer in Dudensen aktiv an der Zukunft des Dorfes mitgestalten will, hat am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr dazu Gelegenheit. Treffpunkt ist der Feuerwehr-Tagungsraum an der Dudenser Straße. Weitere Workshops finden am Donnerstag, 19. März, und 16. April, jeweils von 18 bis 21.30 Uhr in Hagen statt. Der Veranstaltungsort steht noch nicht fest.

Von Susann Brosch