Neustadt

Schwingende Röcke, schwebende Melodien, treibende Rhythmen: Mit einem ganz eigenen Weltmusik-Stil hat sich die polnische Band Dikanda ihr Publikum erobert. Sie gastiert am Donnerstag, 13. Juni, im Schloss Landestrost.

Die sieben Musiker von Dikanda haben ihren eigenen Weltmusikstil aus der Musik vom Balkan, aus Israel, Kurdistan, Weißrussland und Indien geschaffen. Aber vornehmlich ist es die spielerische Energie und Freude an der Musik vom Balkan und der Roma, die die Musik der Stettiner prägt. Die Band existiert schon seit 1997 und hat sich einen Ruf als charismatische Livegruppe in der Weltmusikszene erspielt.

Ob krachende Polka, zarte Ballade oder orientalische Anmut – die virtuosen Musiker spielen voller Emotionalität und Lebensfreude. Neben zahlreichen Clubkonzerten haben sie auch schon Auftritte beim Montreux Jazz Festival, dem Bardentreffen Nürnberg und im Beiprogramm der Fußball-WM 2006 in Hannover absolviert.

Karten für das Konzert, das am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr beginnt, gibt es für 19, ermäßigt 13 Euro. Es gibt sie bei Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen von HAZ und NP sowie im Schloss Landestrost, erreichbar unter der Telefonnummer (05 11) 61 62 52 00 oder per E-Mail an die Adresse kultur@region-hannover.de

Von Kathrin Götze