Dr. Dietrich Redeker. In Neustadt werden sich einige ältere Mitbürger noch an ihn erinnern. Schließlich war er lange Jahre als Lokalredakteur der Leine-Zeitung unterwegs. Er war SPD-Mitglied und als Ratsherr an der Gestaltung der Stadt interessiert. Das brachte ihm hohe Anerkennung ein. 1982, drei Jahre nach seinem Tod, wurde der Fußweg zwischen Humboldt- und Gaußstraße nach ihm benannt. Ein anerkannter Mann mit Verdiensten um Neustadt. Das ist die eine Seite des Dietrich Redeker. Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte hat in Redekers Vergangenheit geschürft und veröffentlicht in einem Radio-Beitrag eine zweite Seite.

„NS-Täter in Neustadt am Rübenberge“, nennt Brieden das Projekt, an dem er aktuell arbeitet. Einer der von ihm identifizierten „Täter“ ist der Redakteur. Stationen aus dessen Leben hat er in seinem Feature auf Radio Flora „Dr. Dietrich Redeker – vom Fachjournalisten für Rassenfragen zum Heimatschriftsteller“ dargestellt. „Das ist eine rein textkritische Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen und journalistischen Arbeit Redekers während der NS-Zeit“, betont Brieden.

Brieden untersucht im Radiobeitrag Redekers Doktorarbeit „Journalismus in Deutsch-Ostafrika 1899-1916“, nennt die NSDAP-Mitgliedschaft Redekers seit 1930, zitiert aus Redekers Tätigkeit in der Redaktion der „Krakauer und Warschauer Zeitung“ und aus einem Artikel, den Redeker im März 1940 nach einer Besichtigung des Krakauer Ghettos schrieb.

Hubert Brieden setzt sich mit NS-Tätern in Neustadt auseinander. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Das alles bedeutet keine Judengreuel...“

„Das deutsche Volk in seiner Gesamtheit hat beschlossen, sich von den Juden zu trennen“, ist der Satz, mit dem Redeker in jenen Artikel von 1940 einsteigt. Der Journalist beschreibt die Lebensumstände im jüdischen Viertel, gibt seinem Ekel angesichts von Schmutz und Unrat in Straßen und Wohnungen kund, lobt die „überraschende Sauberkeit“ in den Volksküchen, die er der „deutschen Einflussnahme“ zuschreibt und betont – rund eineinhalb Jahre nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 -, dass die „Rückführung der Juden in bestimmte Wohnquartiere“ zwar das Ziel sei, aber „das alles bedeutet keine Judengreuel“. Keiner wolle Pogrome gegen die Juden.

Ähnliche Passagen finden sich in Redekers Dissertation von 1937 über deutschsprachige Presse in der afrikanischen Kolonie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er greift dort die Linie der Deutsch-Ostafrikanischen Zeitung auf und schreibt unter anderem, dass die Prügelstrafe „nach der Psyche des Negers das Humanste und am leichtesten zu ertragende Mittel der Bestrafung“ gewesen sei. Die Methode sei nur dort kritisch hinterfragt worden, „wo es diese Eingeborenen nicht gab“ – unter anderem im Reichstag.

Das ist ein Auszug aus Redekers Dissertation „Journalismus in Deutsch-Ostafrika 1899-1916 – Ein Beitrag zur Geschichte der Presse in den früheren deutschen Kolonien“ ist der Titel von Dietrich Redekers Dissertation. Erschienen 1937, als die Nazis bereits vier Jahre an der Macht waren. Ein kurzer Auszug daraus vermittelt einen Eindruck vom Tenor der Doktorarbeit, in der die deutsche Kolonialpolitik relativ unreflektiert dargestellt wird: „... Wenn dennoch die Frage der Eingeborenenbehandlung von allen Kolonialproblemen die Gemüter der an Kolonialpolitik Interessierten beunruhigte, wenn der Staub, der zuerst in Deutschland von verständnis- und kenntnislosen Laien nur zu parteipolitischen Zwecken aufgewirbelt wurde, schließlich bis in die Kolonien drang, insbesondere nach Deutsch-Ostafrika, und dort dann heiße Kämpfe verursachte, so lag es nicht an den Kolonialisten. Für sie gab es keine Frage der Behandlung der Eingeborenen. Sie war nur dort, wo es diese Eingeborenen nicht gab. Sie entstand in den Hirnen von Menschen, die vorher noch keine Neger kennengelernt hatten und wurde zum Zwecke reiner Parteidemagogik vornehmlich in sozialdemokratischen Versammlungen ausgerufen und drang schließlich, nachdem sich auch aus Kreisen des Zentrums und einiger katholischer Missionen Anhänger der sogenannten Negrophilie (wie man später in der Kolonie allgemein die Neger verhätschelnden Strömungen bezeichnete) in den Reichstag. Man maß die Psyche des Negers, weil man sie nicht kannte, mit der eines deutschen Arbeiters und schrie immer lauter „Abschaffung der Prügelstrafe für die Eingeborenen“.

Kurz nach Kriegsbeginn zur Krakauer Zeitung

Redeker war kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen nach Krakau gegangen. In Deutschland hatte er zuvor in erster Linie als Sportjournalist gearbeitet, unter anderem beim „Kicker“. In Krakau war Redeker für das Sport-Ressort zuständig. Aber nicht ausschließlich, wie sich aus dem Artikel über das Krakauer Ghetto schließen lässt. Brieden nennt Redekers publizistische Arbeit in Polen einen exemplarischen Beleg für die ideologische Verbindung von „kolonialem Rassismus und Antisemitismus“.

Dietrich Redeker an seinem Arbeitsplatz bei der Krakauer Zeitung um 1941. Quelle: privat

Sabine Moldenhauer, Redekers Tochter, lebt noch heute in Neustadt. Sie berichtet, dass ihr Vater nach Krakau zwangsversetzt worden sei. Seine Familie siedelte mit ihm um. Weshalb er jenen Artikel über das Ghetto schrieb, wisse sie nicht. In die NSDAP sei er eingetreten, um kein Berufsverbot zu bekommen. „Wenn man jung ist, sieht man manches ganz anders. Aber nach kurzer Zeit hat mein Vater den Braten gerochen“, sagt sie. Die Tochter verweist auf einen anderen Aspekt im Leben ihres Vaters, der bei Brieden keine Erwähnung findet: 1942 sei er zum Generalgouverneur Polens, Hans Frank, zitiert worden. Dem sei eine Bemerkung Redekers sauer aufgestoßen. Polnische Kinder sollten doch zumindest im Sport von polnischen Lehrern unterrichtet werden, hatte Redeker geschrieben. Um diese Kinder in das „Großdeutsche Reich“ zu integrieren, hatten die polnischen Lehrer Berufsverbot. Redeker störte, dass diese Kinder sogar im Sport von deutschen Soldaten unterwiesen wurden. Diese Kritik ging dem Gouverneur zu weit.

Fahnenflucht gegen Kriegsende

Ihr Vater sei von Frank daraufhin mit sofortiger Wirkung aus dem Verlag entfernt und in den Krieg geschickt worden, erzählt seine Tochter. Zunächst auf den Balkan, später zur 6. Armee nach Stalingrad, gegen Kriegsende in die Tschechoslowakei. Dort habe er Fahnenflucht begangen, als er erkannt habe, dass der Krieg verloren sei. „Unser ganzer Familienstolz fußt darauf, dass er gegen die Nazis geschrieben hat“, sagt Moldenhauer.

Der Karikaturist der Krakauer Zeitung hat 1943 im Gästebuch der Redekers eine Zeichnung anlässlich eines Heimatbesuchs des Hausherrn hinterlassen. Quelle: Repro: Beate Ney-Janßen

„Gleichschaltung“ erklärt nicht alles

Brieden versucht im Radiobeitrag, Redekers Texte kritisch zu analysieren. Für ihn ist nach der Quellenlage unstrittig, dass Redeker „zu den radikalsten Publizisten im besetzten Polen gehört“. Redeker habe die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung journalistisch mit vorbereitet. Musste er mit den Wölfen heulen, um kein Berufsverbot zu riskieren? Brieden weiß, dass Verlage und Redaktionen gleichgeschaltet wurden und, dass das Schriftleitergesetz Journalisten keinen Spielraum ließ für Opposition. Er ordnet Redekers Wirken im Radiobeitrag nicht in diesen Kontext ein. „Aber es ist auch nicht jeder Journalist nach Polen gegangen und hat so radikal geschrieben“, sagt Brieden. Redekers Verhalten sei mit dem Begriff „Gleichschaltung“ allein nicht zu erklären.

Die Frage, ob sich Redeker später als Redakteur und Politiker je von seinen Schriften distanziert hat, lässt Brieden im Radiobeitrag offen. Er verweist auf das Manuskript zum Buch mit Angabe aller Quellen. Es sei doppelt so lang wie der Radiobeitrag und gehe über die Textkritik hinaus. Dass er Redekers Tochter nicht als Quelle für ein vollständigeres Bild nutzt, begründet Brieden so: „Die Erinnerungen und das Bild der Tochter von ihrem Vater würden nichts ändern an Redekers Dissertation und seinen Artikeln – allein darum geht es mir im Radiobeitrag.“

Hergt : „Er war ein ganz Linker“

Überzeugter Nationalsozialist, Opportunist – oder doch ein Widerständler? So oder so ist es ein anderer Blick auf den Journalisten, von dem ein Neustädter SPD-Genosse aus Nachkriegszeiten, Hans-Erich Hergt, sagt: „Er war ein ganz Linker, im parteipolitischen Sinn.“ Aus Sicht von Jens-Christian Wagner von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten ist die Auseinandersetzung mit Tätern, Mittätern und Mitläufern des NS-Regimes noch nicht abgeschlossen. Er regt im Interview mit dieser Zeitung an, sie öffentlich zu betreiben – und dazu das Gespräch mit den Nachkommen zu suchen.

Für Hubert Brieden ist die Auseinandersetzung mit Dietrich Redeker Teil einer größeren Studie über „NS-Täter in Neustadt“. Weitere Veröffentlichungen will er folgen lassen. Zu Wilhelm Rahlfs, der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Bürgermeister Neustadts war, zum Bäckermeister Robert Kemmerich und zu weiteren Personen des öffentlichen Lebens in Neustadt.

Von Beate Ney-Janßen und Markus Holz