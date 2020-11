Die Begeisterung für Zweiräder lebt das Ehepaar Knesche ab 1. Dezember in seiner neuen Zweiradscheune in Neustadt-Otternhagen aus. Verkauf, Zubehör und Reparatur betreibt Aurel Knesche schon seit 27 Jahren, bisher war das Geschäft aber in Mardorf.