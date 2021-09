Neustadt

Das Cinema-Kino Neustadt zeigt am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. September, jeweils um 19.30 Uhr das Familiendrama „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“. Der Film erzählt mit tiefgründigem Humor eine Geschichte über die häusliche Pflege und ein fragiles Familienkonstrukt. Emilia Schüle spielt die ukrainische Pflegerin Marija, die ihr eigenes Kind bei der Großmutter ließ, um den dementen Curd (Günther Maria Halmer) rund um die Uhr zu betreuen. Eine kontrollsüchtige Tochter und ein zudringlich werdender Sohn des alten Herrn machen die Sache nicht leichter. Aber Marija braucht das Geld und entwickelt auch eine Art Zuneigung zu dem alten Mann, der in ihr bald seine verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt.

Wegen der aktuellen Vorschriften müssen Plätze vorher reserviert werden. Das ist bis 12 Uhr am Vorstellungstag unter www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder telefonisch unter (0152) 257 055 56 möglich.

Von Mario Moers