Neustadt: Die Glockenstube von St. Osdag wird neu eingerichtet

Mandelsloh

In den vergangenen Wochen hat sich im Turm der St.-Osdag-Kirche einiges getan. Neue Elektrik und eine bessere Beleuchtung sollen mehr Sicherheit bei Wartungsarbeiten unter dem Turmdach schaffen. In der Glockenstube entsteht indes der neue Glockenstuhl – diesmal in ganz klassischer Bauweise komplett aus Holz. Der Aufstieg in den rund 90 Quadratmeter messenden Raum bleibt noch einige Zeit beschwerlich: Weil die Wendeltreppe zum Ausbau der „himmlischen Instrumente“ weichen musste, führt der Aufstieg für Handwerker und Verantwortliche nur über schmale Tritte und ein mobiles Baugerüst in die Höhe.

Ein neue Beleuchtung unter der Turmspitze soll mehr Sicherheit bei Wartungsarbeiten schaffen. Quelle: Mirko Bartels

Bauteile per Kranwagen angeliefert

„Das Material für den neuen Glockenstuhl haben wir von außen in den Turm transportiert“, sagt Matthias Braun. Der Architekt vom kirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege Hannover begleitet das Vorhaben. Immerhin rund 18 Meter galt es mit einem Kran zu überbrücken, bevor die massiven Bauteile aus Eichenholz durch ein sogenanntes Schallfenster in die Glockenstube gebracht werden konnten. Rund 5,5 Kubikmeter Material sind es insgesamt, die in der Zukunft, in klassischer Zimmermannsbauweise zusammengefügt, den aufbereiteten Glocken als Stuhl dienen. Der längste Balken misst etwa sechs Meter. Mitarbeiter einer Firma aus Vechta bewegen die einzelnen Teile im Raum von Hand oder an Flaschenzügen, um sie zu montieren.

Per Kran und durch ein schmales Fenster gelangten die Bauteile in den Turm. Quelle: Mirko Bartels

Holz ist langlebiger als Metall

„Die Konstruktion aus Holz ist tatsächlich langlebiger und denkmalgerechter als der Glockenstuhl aus Metall, der vorher verbaut war“, sagt Braun. Auch der Klang der Instrumente soll mit dem nachwachsenden Rohstoff in der Zukunft weicher werden, sagt der Fachmann. Zum Einsatz kommt gut abgelagertes Holz – vier bis fünf Jahre seien die Balken alt. „Gewünscht hätten wir uns noch älteres Material. Das ist aber in der notwendigen Länge heutzutage kaum zu bekommen.“

Mitarbeiter einer Firma aus Vechta montieren den neuen Glockenstuhl in der St.-Osdag-Kirche. Quelle: Mirko Bartels

An Weihnachten sollen die Glocken wieder läuten

Die Glocken sind derweil noch in einem Schweißwerk im bayerischen Nördling. „Die großen Glocken sind so weit fertig, an der kleinen muss noch gearbeitet werden“, sagt Braun. Für Mitte Oktober sei ein Termin mit dem Glockensachverständigen geplant. Nach der Freigabe durch diesen Fachmann könne man dann die weiteren Schritte mit den zuständigen Firmen planen. „Nach der Montage gibt es für das Geläut noch eine sogenannte Feinintonation“, sagt Braun. Dabei werden die Glocken aufeinander abgestimmt. Schwungwinkel und genaue Zeiten werden festgelegt, um einen möglichst harmonischen Klang zu kreieren. „Insgesamt können wir Stand heute davon ausgehen, dass an Weihnachten die Glocken in Mandelsloh wieder in Betrieb sind“, sagt Braun.

Von Mirko Bartels