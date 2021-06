Esperke

Heike Menze gilt vielen ihrer Freunde und Bekannten als Macherin im Ort. Manchem gar als „Mutter von Esperke“. Nun feierte sie einen runden Geburtstag. Grund genug für die Dorfgemeinschaft, die rührige Rentnerin mit einem Ständchen zum 70. zu ehren. „Mitglieder des Männergesangsvereins und viele Wegbegleiter der Esperker Vereine und Institutionen haben sich so für ihr generationsübergreifende Engagement bedankt“, sagt Jens Ostrominski-Gardlo, Sprecher des Schützenvereins.

Sie war bei vielen Vereinen dabei

Menze war dort viele Jahre im Vorstand aktiv. Ihr Engagement ging aber weit über den Schützensport hinaus: In Kirchenkreisen und diversen Senioreninitiativen war sie tätig, hat viele der 13 Vereine am Ort immer wieder mit Rat und Tat unterstützt. „Größere Veranstaltungen wären ohne sie undenkbar gewesen“, sagt Ostrominski-Gardlo. Mit der ruhigen Hand einer Macherin und mit dörflicher Lebenserfahrung habe sie immer noch „einen in der Hinterhand“ gehabt. „Und damit sozusagen auf der Zielgraden viele Veranstaltungen aus dem Hintergrund heraus gerettet.“

Mit 70 Jahren in Rente

Nun möchte sich die 70-Jährige von diesem Trubel zurückziehen. „In den Dörfern leider ein Vorgang, der kein Einzelfall ist“, sagt Ostrominski-Gardlo. Engagierte Menschen zögen sich altersbedingt zurück, und den Vereinen fehle das Engagement aus der zweiten Reihe. „Jemanden wie Heike Menze kann man nicht ersetzen“, sagt er.

Von Mirko Bartels