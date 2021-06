Mandelsloh

Mehrgenerationenwohnen ist ein beliebter Begriff bei der Neubauplanung. Verheißt er doch das Gegenteil von Isolation und dem Leben in einer Blase. Doch wie lässt sich so ein Konzept mit Leben füllen? In Mandelsloh arbeitet die Diakonie daran, die Bewohner ihres im Februar bezogenen Seniorenwohnkomplexes im Neubaugebiet am Bürgermeister-Thies-Weg in das Leben im Dorf zu integrieren.

“Mandelsloh für Jung und Alt“, kurz „Maja“, nennt die Diakonische Altenpflege Leine-Mittelweser ihr Quartier in Mandelsloh. 18 Wohnungen für ältere Menschen, die selbstbestimmt leben wollen, gibt es in einem großen Neubau. Nun gilt es, was im Werbeprospekt nett klingt, auch mit Leben zu füllen. Betraut mit der Umsetzung sind die Projektleiterin Wiebke Messerschmidt und Koordinatorin Nicole Kilian. Sie schaffen die Begegnungen von Jung und Alt.

Wie zum Beispiel am mobilen Bäckerwagen, den die Mitarbeiterinnen organisiert haben. Sonnabends um 10.30 Uhr treffen sich dort viele, die am Bürgermeister-Thies-Weg in Mandelsloh wohnen. Familien und die Senioren aus dem Komplex, den die Diakonie gebaut hat, kommen dort zusammen.

Maja gelingt, wenn beim Gassi gehen ausgeholfen wird

Größtmögliche Eigenständigkeit im barrierearmen Umfeld ist das Ziel der Diakonie. Nicole Kilian soll die Voraussetzungen für solche Begegnungen wie am Bäckerwagen schaffen. Das Anstehen um Brot und Kuchen, sagt sie, habe schon positive Effekte gebracht. Die Nachbarn lernen sich dort kennen. Was beispielsweise dazu geführt habe, dass eine Familie mit dem Hund eines Bewohners Gassi gegangen sei, weil der gerade nicht so gut zu Fuß war. „Was so einfach klingt, muss gut organisiert werden“, erklärt Messerschmidt.

Nicole Kilian und Wiebke Messerschmidt sind das Team, das in Mandelslohs "Wohnen mit Service" den Maja-Gedanken voranbringt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ortsbürgermeister bietet Tischtennis für Demente an

Für die gute Organisation sorgt Kilian. Ihr kommt zugute, dass sie in Mandelsloh verwurzelt ist. „Nebenbei beim Einkaufen ergeben sich Kontakte“, sagt sie. Etwa zum Sportverein, bei dem vor zwei Wochen das Projekt „Tischtennis für Menschen mit Demenz“ begonnen hat. Ortsbürgermeister Günther Hahn leitet die Gruppe an. So kommen gleich noch mehr Kontakte zustande.

Auch mit dem Kindergarten und der Grundschule laufen Kooperationen. In der Schule nebenan haben Bewohner bei der Fahrradprüfung geholfen. Mit dem Kindergarten wurde eine gemeinsame Andacht gefeiert. Mitten auf der Straße, weswegen die Sitzkissen der Kinder und die Rollatoren der Senioren inmitten des Gottesdienstes gelegentlich beiseite gerückt werden mussten. Die aufgehaltenen Autofahrer ertrugen die Wartezeit überwiegend mit Fassung.

Willkommen bei Maja - einer der Bewohner des "Wohnen mit Service" in Mandelsloh hat sich das Schild an seinen Rollstuhl gehängt und fährt damit als Werbeträger gerne im Dorf herum. Quelle: Beate Ney-Janßen

Das alles wollen Kilian und Messerschmidt Stück für Stück weiter ausbauen. Die Dorfgemeinschaft einbinden. Und so ein Umfeld schaffen, das alle einander näher bringt. Einige Bewohner hätten dieses Konzept schon sehr verinnerlicht, sagt Messerschmidt und zeigt auf einen Rollstuhl vor der Tür. An dessen Rückenlehne hängt ein Schild: „Herzlich willkommen im Quartier MAJA – Mandelsloh für Jung und Alt.“ Der Fahrer sei damit dauernd im Dorf unterwegs, erzählt sie lachend. Und mache so Werbung für das Projekt, das auch ihn begeistere.

Von Beate Ney-Janßen