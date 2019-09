Der Erichsberg gewährt sonst geheime Einblicke

Neustadt

Ein Berg voller Geheimnisse. Nun ja, der Erichsberg ist eigentlich gar kein Berg, sondern er ist Teil einer früheren Wallanlage gewesen, mit der Herzog Erich II. einst die Stadt vor feindlichen Angriffen schützen wollte. Die Idee habe der Fürst seinerzeit aus Italien mitgebracht, berichtet Hans-Erich Hergt vom Museumsverein. Weil immer mehr Schusswaffen genutzt wurden, galten die zuvor üblichen Stadtmauern als nicht mehr stark genug.

Zur Galerie Was versteckt sich hinter den schweren Toren zur alten Kasematte im Erichsberg in Neustadt? Zahlreiche Besucher gingen am Sonntag auf Entdeckungsreise in das Gemäuer.

Alte Wallanlage wird in Szene gesetzt

Ein Teil des Walls, mit den ausgemauerten Kasematten darin, blieb stehen, am Erichsberg wie auch am Schloss Landestrost. Nur selten werden die urigen Gänge für Veranstaltungen genutzt. Dass sie attraktiv sind, zeigte sich am Sonntag einmal mehr: Mit historischer Ausstellung, Selfie-Box und einer Filminstallation des Hannoveraners Peter Struck hatten die Veranstalter der „Garten-Geheimnisse“ den Gang gekonnt in Szene gesetzt. In der Entstehungszeit der Wälle spielt auch die Legende vom eingemauerten Kind, die die aus Helstorf stammende Schauspielerin Christiane Hess in einer pointierten Ein-Frau-Show dramatisierte. Am Eingang zur Wallstraße spielte das Trio It’s M.E. Musik, die wohl noch manchen Besucher von der Straße her anlockte.

Von Kathrin Götze