Debatte um Baugebiet für Mandelsloh geht weiter

Soll Mandelsloh erst Richtung Westen wachsen oder doch besser in Richtung Amedorf? Noch hat sich der Ortsrat nicht endgültig entschieden. Ein erstes Votum war knapp zugunsten des Baugebiets Wiekfeld ausgefallen, das sich westlich an die Einkaufsmöglichkeiten an der Amedorfer Straße anschließen soll. Doch im ursprünglich vorgelegten Plan der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) war die Zufahrt durch ein neues Baugebiet eingezeichnet – keine befriedigende Lösung, fand der Ortsrat.

Entwickler stellen die Planungen im Ortsrat vor

In dessen Sitzung am Mittwochabend stellte GEG-Geschäftsführer Sven Kanngießer nun eine neue Lösung vor: Demnach wird die Zufahrt durch die breite Lücke zwischen Combi- und Getränkemarkt verlaufen. Kanngießer stellte auch in Aussicht, dass als Abgrenzung zu den Märkten ein schmales Mischgebiet mit „nicht wesentlich störendem Gewerbe“ denkbar sei. Die vorgelegte Planung sieht ein Mehrfamilienhaus sowie mehr als 40 Ein- und Zweifamilienhäuser vor.

Für noch mehr Einzelhäuser und mehrere Mehrfamilienhäuser wäre nach dem Entwurf der Hannoverschen Volksbank Projektentwicklung (HVP) auf den Wiesen und Ackerflächen zwischen Steinkamp und Auf den Breiten Platz. Auch deren Vertreter Michael Hutze stellte Details vor und beantwortete Fragen der zahlreichen Zuhörer.

Arbeitskreis Dorfentwicklung für Baugebiet Wiekfeld

Es sei ungewöhnlich, dass bereits zum Grundsatzbeschluss so detaillierte Pläne vorgelegt werden, sagt Ortsbürgermeister Günter Hahn. Allerdings stehen beide Anbieter auch in starker Konkurrenz: Beide Baugebiete gleichzeitig zu entwickeln hat keinen Sinn.

Unterstützung für den GEG-Plan kommt vom Arbeitskreis Dorfentwicklung Mandelsloh. Nicht nur die Einkaufsmöglichkeiten sind vom Wiekfeld aus einfacher zu erreichen, auch Schule und Kindergarten liegen direkt nebenan. Und auch die neue Seniorenwohnanlage sowie ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit dem Arbeitstitel Mandelsloh für Jung und alt (MAJA) sind in unmittelbarer Nähe.

Erste Pläne stammen schon von 1998

Bodo Messerschmidt von der Rieckenbergstiftung hat schon 1998 den ersten Anlauf unternommen, dort ein Wohngebiet mit dem Schwerpunkt Betreutes Wohnen zu etablieren. Doch der Bebauungsplan scheiterte an den Klage zweier Landwirte, die um ihre Entfaltungsmöglichkeiten im Dorf fürchteten. Inzwischen sind die Höfe ausgelagert, der Weg für die Entwicklung ist damit frei geworden. Zum Konzept des Arbeitskreises und der Stiftung gehört, dass Senioren- und Mehrgenerationenwohnungen in ein Wohngebiet integriert werden.

Messerschmidt erinnert an Klimaschutz-Pläne

Auch wenn die Umsetzung dauere, sei das Konzept nach wie vor gut, meint Messerschmidt. Seine Frau Annegret, ehemalige Ortsbürgermeisterin und nach wie vor für die SPD im Ortsrat, betont einen weiteren Aspekt: Der Rat habe schon 2014 in den damals beschlossenen Zielen zur Entwicklung von Wohnbauland festgelegt, bei der Siedlungsentwicklung unnötigen Verkehr zu vermeiden. Auch die neue Ratsmehrheit aus CDU, UWG und Grünen habe erklärt, bei künftigen Bauprojekten den Klimaschutz stärker berücksichtigen zu wollen.

Günter Hahn (links) und Tillmann Zietz werben für das Baugebiet Steinhagen. Quelle: Kathrin Götze

Vom Gebiet Steinhagen aus seien die Wege ebenfLLS nicht übertrieben lang, hatten die Befürworter dieser Lösung argumentiert – dazu zählen Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) und sein Stellvertreter Tillmann Zietz ( CDU). Nach den Vorträgen in der Sitzung meldete die CDU allerdings noch einmal Beratungsbedarf an: Die Entscheidung des Ortsrats soll erst in der nächsten Sitzung fallen, die auf den 19. Dezember terminiert ist.

Dorfwettbewerb zum Thema Alt und Jung Wenn sich der Ortsrat für das Baugebiet Wiekfeld entscheidet, entstünde damit ein größeres Wohnquartier als Ergänzung zu Seniorenheim und Mehrgenerationen-Wohnprojekt Mandelsloh für Jung und Alt (MAJA). Das wäre ein Vorzeigeprojekt für den Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft, meint Bodo Messerschmidt. Für den Regionswettbewerb 2020 ist als Schwerpunkt das Thema „Jung und alt – wie wollen wir künftig miteinander leben?“ ausgeschrieben. Bei einer Versammlung am Donnerstag, 21. November, 17 bis 19 Uhr, wollen der Arbeitskreis Dorfentwicklung und die Rieckenbergstiftung mit möglichst vielen Dorfbewohnern besprechen, ob sich Mandelsloh und Amedorf gemeinsam an diesem Wettbewerb beteiligen sollen und welche Vorzüge sie der Jury präsentieren könnten. Zu der Sitzung im Café am Turm, St.-Osdag-Straße, kommen auch zwei Vertreterinnen der Region Hannover, die die Bedingungen für den Wettbewerb erläutern.

