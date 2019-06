Neustadt

36.328 Neustädter entscheiden am Sonntag, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Bürgermeister Uwe Sternbeck wird. Christina Schlicker ( SPD) oder Dominic Herbst (Grüne)? Die Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr.

Die Stichwahl

Christina Schlicker und Dominic Herbst stehen nach der Hauptwahl am 26. Mai in der Stichwahl. Wer bis 18 Uhr die meisten Stimmen auf sich vereint, wird Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Schlicker hatte am 26. Mai im ersten Wahlgang 6.126 Stimmen erhalten (26,8 Prozent), Herbst 5.818 Stimmen (25,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 63,8 Prozent.

Wann und wo kann ich wählen?

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr, bis 18 Uhr können die Wähler ihre Stimme abgeben. Jeder Wahlberechtigte findet auf der Wahlbenachrichtigungskarte das Wahllokal, in dem er seine Stimme abgeben kann.

Kann ich auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte abstimmen?

Alle Wahlberechtigten haben ihre Wahlberechtigungskarte bereits vor der Hauptwahl vom 26. Mai erhalten. Diese Karte ist auch für die Stichwahl gültig. Wer diese Karte bei der Hauptwahl nicht zurück erhalten oder wer sie verlegt hat, muss ein Ausweisdokument wie Personalausweis oder Reisepass vorlegen.

Was muss ich beachten, wenn ich heute nicht zur Wahl gehen kann?

Wer akut erkrankt ist, benötigt ein Attest vom Arzt und eine Person des Vertrauens. Die Vertrauensperson kann mit der Vollmacht auf der Wahlbenachrichtigungskarte heute bis 15 Uhr die Unterlagen im Wahlbüro abholen – bis 18 Uhr muss die Rückgabe dort erfolgen. Das Wahlbüro ist unter Telefon (05032) 84121 zu erreichen. Es befindet sich an der Theodor-Heuss-Straße 18.

Wo kann ich mich über die Wahlergebnisse informieren?

Die Stadtverwaltung präsentiert anders als am 26. Mai keine Ergebnisse im Rathaus. Ab 17.30 Uhr berichtet die HAZ/NP-Redaktion Neustadt live von der Stimmauszählung. Die Redakteurinnen Kathrin Götze und Marleen Gaida begleiten die Kandidaten und ihre Parteifreunde durch den Abend. Die Wahlergebnisse werden fortlaufend aktualisiert. Im Internet finden Sie die laufende Auszählung und das Endergebnis auch hier.

