Neustadt

Von Entenrennen bis Besuch des Kanzlerkandidaten: An diesem Wochenende ist einiges los in Neustadt.

Street-Food-Festival: Am Sonnabend, 4. September, findet auf dem Marktplatz ein Street Food Festival statt. Von 12 bis 19 Uhr kann hier genussvoll an den Food-Trucks geschlemmt werden.

Armin Laschet ist zu Besuch: Ebenfalls am Sonnabend, 15 Uhr, hat sich mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet prominenter Politbesuch angekündigt. Laschet spricht am Platz vor der Sparkasse in der Marktstraße.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt: Am verkaufsoffenen Sonntag, 5. September, laden dort die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln ein. Am Heini-Nülle-Platz steht ein Kinder-Karussell, die Wirtschaftsförderung bietet an der Marktstraße 5 ein Glücksrad an, die Band Acoustic Moments spielt in der Wallstraße. Das beliebte Entenrennen findet von 14 bis 17 Uhr auf der kleinen Leine statt, Startpunkt ist zwischen der Leinebrücke und der Ecksteinmühle. Renn-Lose gibt es für 3 Euro vor Ort zu kaufen. Als Gewinne winken Bargeld und hochwertige Sachpreise.

Entdeckertag der Region: Zum regionsweiten Entdeckertag am Sonntag finden an der Waldbühne Otternhagen, An der Waldbühne, um 10 Uhr Konzerte der Band Milou & Flint und um 12 Uhr von Juliano Rossi & Friends statt. Ab 16 Uhr präsentieren die Schauspieler der Waldbühne ihr aktuelles Stück „Die kleine Hexe“. Wer an den Veranstaltungen des Entdeckertags teilnehmen will, muss sich unter www.entdeckertag.de anmelden. Die Zahl der Plätze ist coronabedingt beschränkt. Der Eintritt ist kostenlos.

Mittelaltermarkt: Am Sonnabend und Sonntag findet am Schloss Landestrost jeweils ab 11 Uhr das Mittelalter-Spektakel statt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Es gibt einen historischen Markt mit Händlern und vorführendem Handwerk, Lagerleben und Ritterkampf, historische Musik und Feuerzauber. Für die kleinen Besucher gibt es eine Knappenschule, Kinderarmbrustschießen, Speerwerfen und mehr.

Von Alexander Plöger und Mario Moers