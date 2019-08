Bordenau

Das Team der Dorfwerkstatt Bordenau hat ein vielseitiges Programm für August aufgestellt. Besonders eine Exkursion zu den Fledermäusen im Stadtforst könnte für Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessant sein. Die Dorfwerkstatt ist offen für jeden.

Stammtisch:Den Auftakt macht der Stammtisch am Mittwoch, 7. August. Ein Abend ohne Thema, einfach zum Reden und Wiedersehen am Birkenweg 3a ab 19.30 Uhr.

Skat: Die gesellige Skatrunde kommt am Dienstag, 13. und 27. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr zusammen. Anfänger sind gern gesehen. Ansprechbar sind Heinz Sündermann, Telefon (0157) 74706443, und Ralf Günther, Telefon (0160) 97062643. Treffpunkt ist am Birkenweg 3a.

Handarbeit:In der Textilgruppe sind Menschen mit Interesse am Nähen, Häkeln, Stricken mit Maschine und per Hand, an der Herstellung von Kleidung und Accessoires willkommen. Konkrete Projekte werden in der Gruppe entschieden. Schneiderin Sigrid Stolte ist mit Rat und Tat am Mittwoch, 14. und 28. August, von 18 bis 20 Uhr, am Birkenweg 3a dabei. Anmeldungen nimmt Elvira Kotzolt, Telefon (05032) 4879, entgegen.

Dulle, Fuchs und Lustsolo: An jedem dritten Mittwoch eines Monats kommen die Doppelkopfspieler um 19 Uhr in der Dorfwerkstatt zusammen, das nächste Mal am 21. August. Das ist ein zwangloser Kartenspielabend am Birkenweg 3a. Ansprechpartnerin ist Silke Dai unter Telefon (0162) 7637755 oder per E-Mail an tablequiz-dorfwerkstatt@gmx.de.

Fledermäusen auf der Spur: Eltern und Kinder gehen am Sonnabend, 24. August, von 10 bis 12 Uhr, auf Entdeckungstour im Stadtforst von Neustadt. Klaus-Peter Pryswitt vom Nabu Neustadt wird den Teilnehmern zeigen, wo die Fledermäuse wohnen, wie sie leben und wie sie ihre Beute fangen. Es können Fotoapparate mitgebracht werden. Treffpunkt ist die Kreuzung Wunstorfer Straße/Am Stadtforst, aus Bordenau kommend direkt hinter dem Ortseingangsschild. Anmeldungen sind bei Wilfried Rave unter Telefon (0152) 31909692 oder per E-Mail an wilfriedrave@gmx.de möglich.

Fotografische Projekte:Der Fotoclub der Dorfwerkstatt ist am Sonntag, 25. August, auf Motivjagd im Moorgebiet Blankes Flat. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Wassermühle in Vesbeck. Kleidung bitte dem Wetter anpassen. Die Exkursion endet gegen 14 Uhr. Um Anmeldungen bittet Clemens Greiner unter Telefon (0174) 9891395 oder per E-Mail an clemens.greiner@aol.com. Die Gruppe sieht sich wieder am Dienstag, 27. August, um 18.30 Uhr in der Dorfwerkstatt.

Mehr Informationen finden Sie im Internet auf der Seite www.dorfwerkstatt-bordenau.de.

Von Markus Holz