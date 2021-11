Neustadt

Das Impfzentrum in der Marktstraße 32 bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Die Stadtverwaltung dementierte am Donnerstag offenbar kursierende Gerüchte, die eine Schließung zum Wochenende behaupten. „Vermehrt erreichen die Verwaltung Anrufe und Gerüchte diesbezüglich. Wir stellen klar, dass dies weder von der Stadt noch von der Region Hannover zeitnah geplant ist“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Man sei bemüht, die Kooperation so lange es möglich ist fortzusetzen. Eine Schließung will man rechtzeitig öffentlich bekannt machen. Bereits seit der Eröffnung in der ersten Novemberwoche bildet sich täglich eine Schlange vor dem Zentrum in der Fußgängerzone. Am Donnerstag war die Reihe der Wartenden zumindest gefühlt besonders lang. Nach Informationen der Stadt werden an Spitzentagen über 400 Personen geimpft.

Appell an den gesunden Menschenverstand

Bei der wichtigen Frage, wer eine Booster-Impfung bekommt, richtet sich das Personal im Impfzentrum Neustadt nach der jeweils aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), vertraut jedoch auch auf den gesunden Menschenverstand der Besucher. „Wir schicken niemanden fort, bei dem es Sinn macht, eine Auffrischungsimpfung vorzunehmen“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Impfzentren gibt es derzeit in Neustadt, Barsinghausen, Laatzen, Burgdorf, Seelze, Hemmingen und an vier Standorten in Hannover. Die Zentren dienen lediglich der Unterstützung der Arztpraxen. Regionspräsident Steffen Krach hatte angekündigt, auch an anderen Standorten in der Region entsprechende Angebote einrichten zu wollen. Angedacht ist jeweils eine Mindestlaufzeit von sechs Wochen.

Von Mario Moers