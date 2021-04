Neustadt

Gerade hat Niedersachsens Landesregierungen den Feuerwehrleuten für Mai Impfungen in Aussicht gestellt. Ob Neustadts Brandbekämpfer schon vor der Impfung mithilfe von Corona-Schnelltests wieder den Übungsdienst aufnehmen können, soll die Stadtverwaltung jetzt prüfen. Die SPD hat einen entsprechenden Antrag gestellt. „Seit einem Jahr findet bei unseren Feuerwehren kein Übungsdienst mehr statt“, schreibt Sprecher Harald Baumann dazu. „Die sehr wichtigen und komplexen Routinen für den Ernstfall können nicht trainiert werden.“

Routine ist wichtig fürs Einsatzgeschehen

Auch neue Mitglieder könnten nicht vorbereitet werden und seien deshalb nicht einsatzbereit. „Wir gehen davon aus, dass diese Lage immer mehr sicherheitsrelevant wird und dadurch die Feuerwehrmitglieder im Einsatz mehr als zulässig gefährdet werden.“ Der Fraktionskollege und Feuerwehrmann Matthias Rabe habe kürzlich von einem Einsatz berichtet, wo auch er bemerkt habe, dass ihm die Routine fehle. „Feuerwehrdienst besteht nun mal zum großen Teil aus Routine, da ist es extrem wichtig, regelmäßig zu üben“, sagt Baumann.

In anderen Kommunen habe die Feuerwehr unter strengen Auflagen bereits wieder mit dem Übungsdienst begonnen, sagt Baumann. Das Feuerwehrmagazin berichtet beispielsweise, dass die Feuerwehren im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen in Kürze wieder über dürfen – mit zwingenden Corona-Schnelltests für alle Teilnehmer als Voraussetzung. „Ich gehe davon aus, dass das erst bei einem Inzidenzwert unter 100 möglich sein wird“, sagt SPD-Sprecher Baumann. „Aber wir sollten vorbereitet sein, wenn es dazu kommt.“

Ministerium hat Hinweise erarbeitet

Auch Stadtbrandmeister Robert Krenz bezeichnet es als erstrebenswert, den Übungsbetrieb wieder aufzunehmen, sobald das auf sichere Weise möglich sei. Die Stadt prüfe die Möglichkeiten, befürchte aber juristische Probleme, sagt Rathaussprecherin Nadine Schley.

Ein Schreiben des niedersächsischen Innenministeriums an die kommunalen Spitzenverbände zum Thema macht mehr Mut. Darin heißt es, dass Versammlungen, Aus- und Fortbildungen und sonstige Zusammenkünfte unter Beachtung eines Hygienekonzepts sowie der Datenerhebung und Dokumentation durchzuführen seien. Und: „Die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoff und einfach zu handhabenden Schnelltests kann eingesetzt werden, die Sicherheit des Dienstbetriebs zu verbessern.“

Mehr Möglichkeiten bei niedriger Inzidenz

Bei Inzidenzwerten über 100 (in der Region Hannover lag er am Mittwoch bei 136,4) sollten demnach nur die nötigsten und gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen stattfinden, außerdem Ausbildungsdienst mit hohem Theorieanteil. Sinkt die Inzidenz, sind auch Ausbildungsdienste mit hohem praktischem Anteil in Gruppenstärke zulässig, außerdem Lehrgänge und Dienstbesprechungen bis auf Kreisebene und Dienstversammlungen in Teilgruppen. Sogar Kinder- und Jugendfeuerwehren sollen dann mit Einschränkungen wieder üben dürfen.

Erleichterungen sind dann in zwei weiteren Schritten vorgesehen; bei einem Inzidenzwert unter 35 sollen beispielsweise auch Musikzüge und Altersabteilungen wieder zusammenkommen dürfen.

Von Kathrin Götze