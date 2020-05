Die DJs Mathias Grimm und Heiko Vogt sorgen derzeit mit ihren Konzerten für Abwechslung in Seniorenheimen – und das völlig kostenlos. Bei ihrem jüngsten Auftritt in der Seniorenresidenz Wölper Ring in Neustadt haben sie Bewohner und Mitarbeiter zum Tanzen und Feiern gebracht.