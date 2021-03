Neustadt

Eine Weile hat sich nichts bewegt, nun überschlagen sich die Ereignisse in Sachen Corona-Testzentrum in Neustadt. Während das Unternehmen Veritas Ambulanz aus Lüneburg noch auf Genehmigung seines Antrags auf ein Testzentrum in Neustadt wartet, hat Apotheker Olrik Becker schon alles unter Dach und Fach gebracht. Gegenüber seiner Post-Apotheke, in der ehemaligen Buchhandlung Biermann an der Wunstorfer Straße, sollen ab Mittwoch, 24. März, die kostenlosen Bürger-Schnelltests möglich sein.

Mitglieder des TSV Neustadt arbeiten im Zentrum

„Es muss sich was bewegen“, sagt Becker. „Es treibt mich so derart um, dass nichts vorangeht, weder in Neustadt noch insgesamt mit dieser Scheißpandemie.“ Daher habe er sich entschlossen zu handeln. Allerdings sei ihm klar gewesen, dass er mit seinem Apothekenteam das Ganze nicht würde stemmen können. Becker fragte bei Riko Luiking nach, dem Vorsitzenden des TSV Neustadt. Zügig hatte dieser 28 Freiwillige gefunden, die im Zentrum die Tests vornehmen werden. Den Raum stellte Bauunternehmer Dirk-Wilhelm Rahlfs zur Verfügung: Ihm gehört die ehemalige Buchhandlung am ZOB, die demnächst seinem Neustadttor weichen soll. Der lange, leere Raum ist zentral gelegen und für das Vorhaben bestens geeignet – Parkplätze gibt es direkt nebenan.

Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends, 9 bis 13 Uhr vorgesehen. Wer sich dort testen lassen will, muss vorab einen Termin auf der Webseite www.meine-post-apotheke.de buchen – das soll ab dem Wochenende 20./21. März möglich sein. „Ich muss sehr darum bitten, nicht in der Apotheke anzurufen, sonst können wir hier unsere Arbeit hier nicht mehr bewältigen“, betont Becker. Die Onlinebuchung werde nicht jedem Bürger leicht fallen, doch er bittet darum, diesen Weg einzuhalten. „Notfalls kann man sich ja Hilfe holen.“

Hals-Nasen-Ohren-Arzt schult die Mitarbeiter

Die rund 30 Mitarbeiter des Zentrums werden vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt Florian Faust darin geschult, wie sie die Abstriche nehmen. Mit dem Einkauf der Tests und der erforderlichen Ausrüstung geht Becker in Vorleistung, die Kassenärztliche Vereinigung soll die Kosten erstatten. In dem leeren Geschäft baut er zwei mit Trennwänden abgegrenzte Teststraßen auf, welche die Testwilligen im Fünf-Minuten-Takt durchlaufen. Getestet werden Personen ab zwölf Jahren, jüngere Kinder müsse er an die Kinderärzte verweisen, sagt Becker.

„Die Benachrichtigung über das Ergebnis kommt dann per E-Mail“, sagt Becker. Die Bescheinigung über einen negativen Test hat für verschiedene Aktivitäten zwölf Stunden Gültigkeit – Fachleute betonen, dass er nur eine Momentaufnahme darstellt. Ein positives Ergebnis wird an das Gesundheitsamt gemeldet. Es muss im Anschluss mit einem PCR-Test beim Arzt nachgeprüft werden, und die Infizierten müssen sich in Quarantäne begeben. Auch neun Arztpraxen im Neustädter Land bieten die kostenlosen Corona-Tests an.

Von Kathrin Götze