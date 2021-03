Neustadt

Die erste Testwoche ist – wie in vielen Schulen Niedersachsens – auch in der KGS Neustadt bereits vorbei. Schülerinnen und Schüler können sich selbst auf das Coronavirus testen. 1750 Kits mit Schnelltests hat die Schule für diese Woche geliefert bekommen.

Auf dem Parkplatz der KGS Neustadt tummeln sich kurz vor Beginn der Osterferien Damen im Petticoat, Herren mit Zylinder und Dinosaurier. „Motto-Woche der Abiturienten“, sagt Schulleiter Burkhard Jonck. Das Thema des Tages: Time-Travel. Für den nächsten Tag haben sie sich zu „Helden der Kindheit“ verabredet. Auf den angekündigten Super Mario auf dem Bobby Car sind schon viele gespannt.

Motto-Woche vermittelt den Eindruck von Normalität

Fröhlich, frech, bunt, fast ein bisschen ausgelassen geht es zu. Und vermittelt ein Stück Normalität im Schulalltag. Die es jedoch seit rund einem Jahr, seit Beginn der Pandemie, kaum noch gibt. Das ist ein Grund für die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie den Einsatz von Schnelltests in der Schule begrüßen. Sie hoffen, dass mit ihrer Hilfe Schulen auch bei steigenden Inzidenzen offen bleiben können.

Ein Test pro Woche ist für jeden zunächst vorgesehen. Jeder, vom Lehrenden bis zu Schülern, kann sich testen, keiner muss. Und Minderjährige müssen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern vorlegen. Die Ergebnisse von Montag bis Mittwoch liegen Jonck schon vor. 82 Schüler plus Schulpersonal. Allesamt negativ, lediglich zwei ungültige Ergebnisse hat es gegeben.

Nur sechs Abiturienten wollten den Schnelltest

Aktuell sind nur die Abschlussklassen im Präsenzunterricht, zirka 250 Schüler. Von ihnen sind 86 angehende Abiturienten. Bei denen die Testbereitschaft mit lediglich sechs Abstrichen erstaunlich gering sei, wie Christian Dummeyer, Leiter des Gymnasialzweigs, einräumt. Gründe weiß er nicht. Womöglich sei es die Motto-Woche, die alle zu sehr in Anspruch nehme.

Synchron testen in den Klassengemeinschaften

Für die freiwilligen Tests wollen Jonck und seine Kollegen nach den Ferien noch mehr Werbung machen, weil sie sie für wichtig halten. Wie es geht, haben sie alle bereits in kleinen Schulungen gelernt. Das Stäbchen, die Testflüssigkeit, der Teststreifen. „Wir führen die Tests in den Klassen synchron durch“, erzählt Jonck und öffnet ein Kit zur Demonstration: Der Lehrer macht es vor, die Schüler nach. Die Ergebnisse werden im Anschluss von den Lehrkräften abgelesen.

Jonck sagt, es gehe nun darum, den Schülern die Angst zu nehmen. Zunächst stehe manchen lebhaft vor Augen, wie unangenehm es ist, bei PCR-Tests das Wattestäbchen tief in die Nase geschoben zu bekommen. „Wir haben hier Tests, bei denen das Stäbchen nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt werden muss“, beruhigt Dummeyer.

Ist ein positives Ergebnis ein Stigma?

Subtiler ist die zweite Angst. Was bislang in den eigenen vier Wänden bekannt wurde, kann nun sofort sehr öffentlich sein: Ein positives Ergebnis, der Hinweis auf eine mögliche Infektion mit dem Virus. Ein Stigma?

Nein, Stigmatisierung sei nicht mehr das Thema, meint Jonck. Dafür gebe es zu viele, die mittlerweile die eine oder andere Quarantäne oder auch eine Infektion hinter sich hätten. Stattdessen bestehe aber die Sorge bei manchen Schülern und Eltern, wie in dem Moment, in dem „positiv“ auf dem Tisch liege, mit den Betroffenen umgegangen werde. Allen begreiflich zu machen, dass das umsichtig und sensibel passiert, das sei eine Herausforderung. Geplant ist, die Betroffenen gegebenenfalls aus dem Unterricht zu begleiten und sie nicht einfach vor die Tür zu setzen.

Gezückte Wattestäbchen für mehr Präsenzunterricht

Ihre erste Testwoche hat die KGS nun hinter sich. Nach den Ferien hofft das Kollegium auf eine Inzidenz unter 100 in der Region Hannover. Damit wieder mehr Schüler kommen können. So gut das Homeschooling auch laufe, Präsenzunterricht könne es nicht ersetzen, sagt der Schulleiter. Seine Hoffnung ist, dass viele Tests in der Schule dazu führen, auch bei rundum steigenden Inzidenzen Präsenzunterricht anbieten zu können.

Von Beate Ney-Janßen