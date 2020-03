Corona: Kirchengemeinden bieten Alternativen zum Gottesdienst

Mardorf/Schneeren

Aufgrund der Corona-Pandemie finden vielerorts keine Gottesdienste statt. Um dennoch für die Gemeinde da sein zu können, haben die Kommunen Alternativangebote geschaffen: Telefongespräche, Radiosendungen und auch der handliche Infozettel zum Mitnehmen ermöglichen Kirchgängern auch in diesen Zeiten die Ausübung ihres Glaubens.

St. Peter und Paul: Kirchen offen für eigenes Gebet

Die katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul hat alle Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen abgesagt. Dennoch bleiben die drei Kirchen der Gemeinde in Neustadt, Hagen und Poggenhagen für das persönliche Gebet zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Die Pastoren Martin Tigges und Andreas Körner sind darüber hinaus ebenfalls telefonisch unter (05032) 3385 beziehungsweise (0160) 1520964 erreichbar, dies immer dienstags bis sonntags von 10 bis 12 sowie 15 bis 18 Uhr.

Der Marienaltar in der St. Peter und Paul-Kirche kann nach wie vor besucht werden. Quelle: privat

Kirchenmagazin im Meerradio

Alternativ bringt das Meer Radio regelmäßig sonntags die Kirche ins Wohnzimmer: Marcus Buchholz, Pastor an der Liebfrauenkirche Neustadt, moderiert jeweils ab 10 Uhr eine Stunde lang das Kirchenmagazin „Angedacht“. „Gerade jetzt wollen wir den gegenseitigen Kontakt mit der Gemeinde halten“, sagt Buchholz. Die Zusammenarbeit mit dem Meer Radio sei dafür sehr wertvoll. In der Sendung gehe es unter anderem um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gemeinden sowie die Erweiterung der Seelsorgemöglichkeiten um die digitale Form. Meer Radio ist terrestrisch über UKW auf der Frequenz 88.0, per Stream über www.meerradio.de, bei TuneIn und auf www.radio.de erreichbar.

Andachts-Flyer zum Mitnehmen

Pastor Friedrich Kanjahn von der Kirchengemeinde Mardorf-Schneeren hat sich ebenfalls etwas einfallen lassen: Andachten zum Mitnehmen. In zwei unscheinbaren Kästen in Mardorf und Schneeren finden Interessierte jeden Montag Handzettel mit einer Predigt des Pastors. „Das ist eine gute Möglichkeit, auch in diesen Zeiten einen geistlichen Impuls weiterzugeben“, sagt Kanjahn. So müsse man nicht auf den Gottesdienst verzichten und könne diesen buchstäblich mit nach Hause nehmen. Die Prospektbox in Schneeren steht neben dem Schaukasten am Gemeindehaus, Küsterweg 3. In Mardorf ist sie neben dem Schaukasten an der Christus-Kapelle, Mardorfer Straße 12, zu finden.

Lesen Sie auch

Von Alexander Plöger