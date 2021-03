Neustadt

Neustadt Bürgermeister Dominic Herbst hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Stadtoberhaupt hat sich bereits am Mittwochabend in häusliche Quarantäne begeben, wie Stadtsprecherin Nadine Schley am Montag bestätigte. Auch der engste Stab des Bürgermeisters ist in Quarantäne – vorsorglich und freiwillig, wie es der Arbeitsschutz empfiehlt. Wiederholte Schnell- und PCR-Tests hätten aber bei keinen der weiteren Mitarbeitenden positive Ergebnisse erbracht.

Die Stadtverwaltung ist weiterhin arbeitsfähig, wie Schley betont. „Für uns ist der Bürgermeister ja telefonisch und per E-Mail erreichbar.“ Sollte eine Vertretung des Bürgermeisters nötig werden, kann Fachbereichsleiterin Annette Plein einspringen. Herbsts allgemeiner Vertreter, der Erste Stadtrat Maic Schillack, ist nach längerer Erkrankung aktuell in der Wiedereingliederungsphase.

Von Kathrin Götze