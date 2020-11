Neustadt

Sechs Bewohner und vier Mitarbeiter aus dem Umfeld des Seniorenheims St. Nicolaistift wurden positiv auf Covid-19 getestet. Der Träger, die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser, hat die Angehörigen bereits informiert. Besuche sind in der Anlage am Silbernkamp vorerst nicht mehr möglich. „Wir setzten in dieser ernsten Situation auf das Verständnis der Angehörigen und werden in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen veranlassen. Der Schutz unserer Bewohner und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, sagt Dagmar Brusermann, theologischer Vorstand des St. Nicolaistiftes.

Einrichtungsleiter Detlev Seliger habe umgehend die Heimaufsicht und das Gesundheitsamt informiert. Die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden nach Hause geschickt, sagt der Pressesprecher der Altenhilfe Gunnar-Schulz-Achelis. Die betroffenen Bewohner leben nach Auskunft des Trägers alle in Einzelzimmern. Sie würden dort nun bestmöglich versorgt. Alle 19 Bewohner der Einrichtung wurden getestet, davon sechs mit positivem Ergebnis in einem Schnelltest, sowie alle Mitarbeitenden, die möglicherweise Kontakt mit ihnen hatten.

Anzeige

Ausbreitung verhindern

Nachweislich infiziert sind aktuell ausschließlich Bewohner des Anbaus „Haus an der Leine“. Um eine Ausbreitung zu verhindern, arbeiten die Pflegekräfte aus dem Bereich nur noch dort. „Die Mitarbeiterinnen arbeiten trotz der angespannten Lage konzentriert und aufmerksam, weil alle wissen, was sie zu tun haben“, sagt Seliger. Die Verfahrensweisen seien bereits vor dem Ausbruch mit den Mitarbeitenden genau besprochen worden.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers