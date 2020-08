Neustadt

Als die Regiobuslinie 850 aus Stöckendrebber um 7.13 Uhr in Wulfelade vor einem Pulk wartenden Schüler stoppt, ist kein einziger Platz mehr frei – nicht mal im Gang. Die Schüler an der Haltestelle probieren erst gar nicht, sich in den Bus zu quetschen. Die Masken bereits aufgesetzt, warten sie lieber auf den nächsten. Ein Neuntklässler beschreibt das Dilemma: „Es ist nicht die beste Option, aber man muss ja irgendwie zur Schule kommen.“ Die Szene ist beispielhaft für das, was sich am Donnerstagmorgen in den Bussen zu den weiterführenden Schulen in Neustadt deutlich zeigte: Im Schulbus Abstand zu halten funktioniert einfach nicht.

Völliges Durcheinander

Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie problematisch die Transportsituation tatsächlich ist, hat die Stadt vor Schulbeginn Beobachter vor mehreren Schulen im Stadtgebiet platziert. Vor der KGS hat Verkehrskoordinator Benjamin Gleue Position bezogen. Aus beinahe jedem Bus strömt eine Menge maskierter Schüler auf ihn zu. Am ersten Tag nach den Ferien haben sie sich viel zu erzählen. Während das neue Konzept in den Schulen eine strikte Trennung nach Klassengruppen (Kohorten) vorsieht, geht es hier völlig durcheinander. Gleues Urteil ist entsprechend: „Die Transportsituation führt die Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen ad absurdum“.

Das Ergebnis werde man nun mit Regiobus besprechen, kündigt Gleue an. Bereits im Vorfeld hatten Rat und Verwaltung mögliche Maßnahmen der Stadt erwogen – etwa in Eigenregie zusätzliche Busse einzusetzen. Regiobus-Betriebsleiter Boris Reschke hatte bei einer demonstrativen Maskenkontrollaktion auf dem Neustädter ZOB am Dienstag angekündigt, dynamisch auf die Situation nach Schulbeginn zu reagieren. „Wir bringen alles, was wir haben, auf die Straße“, hatte er angekündigt. Oberstufenschülerin Emily bringt die Erfahrungen ihrer Fahrt aus Eilvese zum Gymnasium in Neustadt auf den Punkt: „Die Busfahrt ist genauso wie vor der Pandemie: überfüllt und gedrängt. Nur mit Maske ist es anders.“

Amelie trägt Verantwortung

Die 11-jährige Amelie aus Metel will am Donnerstag gar nicht mit dem Bus fahren. Sie hat Angst, dass ein Mitschüler sich nicht an die Abstands- oder Maskenregeln hält. Amelie macht sich Sorgen um ihre Mutter. Sylvia Magdziok leidet an einer chronischen Krankheit, ihr Immunsystem ist geschwächt. Das macht Amelies Mutter zur Hochrisikopatientin. Der enge Bus ist für die Familie deshalb keine Option. Das Elterntaxi wiederum ist nicht ihre freie Wahl, sondern eine Notwendigkeit – auch wenn Magdziok dadurch zu spät zur Arbeit kommt. Ihr Arbeitgeber hat Verständnis, von der Region fühlt sich die Neustädterin im Stich gelassen. „Die Schule regelt das super, es scheitert an der Enge in den Bussen“, sagt Magdziok. Im Vorfeld hatte sie sich bereits selbst an Regiobus gewandt – vergeblich. Als Mutter bringt sie die Situation nicht nur in eine logistische Mißlage: „Meine Tochter gerät in eine Situation, wo sie Verantwortung für mich mit trägt“, meint sie sorgenvoll.

Sylvia Magdziok aus Metel bringt am Donnerstagmorgen ihre Tochter Amelie zur KGS. Die Mutter gehört wegen einer chronischen Krankheit zur Hochrisikogruppe. „Ich fühle mich von der Region allein gelassen“, sagt sie. Quelle: Mario Moers

Kein Elterntaxi-Stau

Zu einem Verkehrschaos durch die Elterntaxis, wie es die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft befürchtet hatte, kommt es vor der KGS nicht. Eine 14-jährige KGS-Schülerin steigt aus der vollen Regiobus-Linie 860. Vor den Ferien wurde sie von den Eltern gefahren, aus Sorge wegen der Ansteckungsgefahr. „Heute sieht meine Mutter das lockerer“, erzählt die Neuntklässlerin entspannt. Locker ist auch die Grundstimmung unter den Schülern am Donnerstag, trotz des ungewohnten Maskentragens. Sie freuen sich darauf, ihre Freunde wiederzusehen.

Die räumliche Trennung innerhalb der Schule stresst die 16-jährige Chantal und ihre Freundinnen deshalb mehr als der volle Bus. „Wir können uns nicht so leicht mit Freunden aus der anderen Klasse treffen“, erzählt sie. Auf dem Schulhof laufen die Schüler über ein auf den Boden gesprühtes Raster bis zum Eingang. Zahlen und Striche markieren für jede Klasse bestimmte Boxen. In diesen müssen sie sich nach der Pause sammeln, um in das Gebäude zu gelangen – nacheinander und in Gruppen geordnet. Und am Ende des Tages treffen sie sich im Bus wieder.

Von Mario Moers und Alexander Plöger