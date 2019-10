Rückkehr zu G9: KGS und Gymnasium bekommen Unterrichtscontainer

Neustadt

Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren – zum sogenannten G9 – sorgt ab dem Schuljahr 2020/2021 für akuten Raummangel an der KGS und dem Gymnasium in Neustadt. Um bis dahin ausreichend Platz für den zusätzlichen Jahrgang zu schaffen, plant die Stadt, an beiden Standorten vorübergehend zusätzliche Unterrichtscontainer aufzustellen. Diese sollen den Raumbedarf bis wenigstens 2023 decken.

Die erstmalige Vorstellung der Pläne sorgte diese Woche für eine Grundsatzdebatte im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. Der kommissarische Schulleiter der KGS, Burkhard Jonck, plädierte nachdrücklich für eine Neubauerweiterung anstelle der mobilen Zwischenlösung. „Unser Fernziel ist klar ein Campus für die Sekundarstufe II“, sagte Jonck. Langfristig sieht auch der Containerplan der Stadt einen Neubau vor. „Wir wollen schnellstmöglich eine Dauerlösung in Festbauweise, aber bis 2020 können wir das auf keinen Fall realisieren“, sagte der städtische Fachbereichsleiter Infrastruktur, Jörg Homeier.

Auf dem Parkplatz vor dem Gymnasium gibt es bereits Unterrichtscontainer. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

An der KGS werden wenigstens acht voll ausgestattete Container für jeweils mindestens 30 Schüler benötigt, plus Lehrerzimmer, Materialräume und Toiletten. Die Kosten für Installation, Abbau und Miete für vorerst vier Jahre belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Am Gymnasium ist der Bedarf geringer. Dort werden sechs Räume benötigt. Die Zwischenlösung würde etwa 700.000 Euro kosten. Für CDU-Ausschussmitglied Hans-Jürgen Richter sind die Mietkosten ein Grund, die KGS-Erweiterung möglichst zeitnah umzusetzen. „Die große Nachfrage allerorts nach Containern treibt sicher den Preis nach oben“, sagte er. SPD-Ratsfrau Christina Schlicker schlug deshalb vor, die angedachte Dauer von vier Jahren flexibel zu halten. „Wir könnten die Container vielleicht immer nur für ein Jahr verlängern“, sagte Homeier zu dieser Idee.

Eine größere Diskussion zu dem Thema wird im Schulausschuss am Mittwoch, 30. Oktober, erwartet.

Zum Weiterlesen:

Am Gymnasium wird die Sporthalle neu gebaut

Entsteht an der KGS ein Sportcampus?

Von Mario Moers