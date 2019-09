Neustadt

Computerviren haben am Freitagmorgen nach Angaben der Stadt die gesamte IT-Infrastruktur der Verwaltung in Neustadt lahm gelegt. Nichts geht seitdem mehr im Rathaus. Sämtliche Monitore in den angeschlossenen Behörden blieben am Morgen schwarz, als die Mitarbeiter versuchten, die Rechner hochzufahren. „In de...