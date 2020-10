Bordenau

Sie müssen auf Vieles verzichten – doch so ganz wollen sich die jungen Partymacher vom Color-My-Life-Team aus Bordenau das Erntefest nicht vermiesen lassen. Nun hat die bunte Truppe einen Erntefest-Umzug nach Corona-Bedingungen geplant. „Wir werden mit einem Anhänger, mit Musik und Lichteffekten durchs Dorf ziehen“, schildert Mitinitiator Ole Brackmann. Der einzige Unterschied: Außer den Tänzerinnen der Gruppe extra Dry vom TSV Bordenau darf keiner weiter mitgehen. „Schützen und Schule sind ja sonst immer dabei, aber die dürfen in diesem Jahr nicht“, sagt Marc Scheffler.

Vier Stunden Partystimmung im Dorf

Vier Stunden lang, von 18 bis 22 Uhr, wollen die jungen Leute deshalb allen die Party nach Hause bringen, wenigstens für kurze Zeit. Ole Brackmann, auch bekannt als DJ Branx, will dazu eine bunte Mischung aus moderner Musik, Schlager, Pop und Rock auflegen. Über Facebook und Instagram sollen auch Musikwünsche möglich sein; wer lieber eine E-Mail schickt, nutzt die Adresse o.brackmann@dorfwerkstatt-bordenau.de. Wer mag, kann den Umzug auch per Livestream verfolgen. Los geht es an der Dorfwerkstatt, am Birkenweg, und dann kreuz und quer durch die Straßen. Falls sich jemand gestört fühlt, hilft etwas Geduld: „Um 22 Uhr ist Schluss“, verspricht Scheffler.

Von Kathrin Götze