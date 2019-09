Neustadt - Club Miami: Neustadt bekommt eine neue Disco Dieser 25-Jährige will das Nachtleben in Neustadt für junge Leute interessanter machen: Mohammed Rihani verwandelt seine Shisha-Bar Club Miami jetzt jeden Sonnabend in eine Disco.

Mohammed Rihani ist 2015 aus dem syrischen Aleppo nach Deutschland geflohen - in Neustadt will er nun dafür sorgen, dass die Jugend am Wochenende wieder in der eigenen Stadt tanzen kann. Quelle: Mario Moers